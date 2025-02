La SGCI (Société Générale de Côte d’Ivoire) a réalisé une performance remarquable en 2024, battant un record avec un bénéfice net de 100 milliards FCFA.

Ce résultat fait d’elle la première banque de l’UEMOA à franchir la barre symbolique des 100 milliards FCFA de bénéfices. Cette progression de +4,1 % est due à sa solidité financière et à une stratégie gagnante dans un environnement économique en mutation.

SGCI, un leader en forte croissance en Côte d’Ivoire

SGCI a enregistré un bénéfice net de 101,23 milliards FCFA, grâce à ses actions stratégiques, soit une progression de +4,1 % à la fin de l’année 2024. Cette performance est principalement liée à la croissance de la marge nette d’intérêts (+12 %), qui a compensé la baisse de 8 % des commissions. Cette dynamique témoigne d’une politique efficace d’octroi de crédits et d’une gestion maîtrisée des taux d’intérêt.

Par ailleurs, la banque a optimisé ses coûts en réduisant ses frais de gestion de 5,6 %, pour un total de 99,72 milliards FCFA, améliorant ainsi son coefficient d’exploitation à 37,9 %. Cette discipline budgétaire a contribué à une hausse de +3,3 % des crédits et à une augmentation de +1,2 % des dépôts, consolidant ainsi la position de leader de la SGCI sur le marché ivoirien.

La SGCI a maîtrisé le coût du risque. Et ce malgré les défis économiques et l’évolution du cadre réglementaire, le coût du risque a atteint 36,23 milliards FCFA, enregistrant une hausse de +31 %. Cette augmentation reflète une approche plus prudente, avec une dotation accrue aux provisions pour couvrir les créances douteuses, en conformité avec les exigences de la BCEAO.

Meilleurs rendements de dividende pour ses actionnaires

Grâce à ses performances solides en 2024, la SGCI pourrait offrir une meilleure rémunération en dividendes à ses actionnaires, marquant une année historique. Fidèle à sa politique de rémunération, la banque prévoit de distribuer 57,96 milliards FCFA en dividendes, soit 57,25 % du bénéfice net.Les dividendes incluent :Un dividende brut par action de 1 863 FCFA, en hausse par rapport aux 1 719 FCFA de 2023. Un rendement brut du dividende de 8,4 %, basé sur un cours de 22 500 FCFA au 10 février 2025.Cette dynamique positionne la SGCI parmi les valeurs les plus attractives de la BRVM, renforçant son statut de placement privilégié pour les investisseurs recherchant des revenus élevés et stables.

Des ajustements stratégiques face à la concurrence

En 2024, la SGCI ne s’est pas seulement distinguée par son bénéfice record. Elle a également marqué l’année par des ajustements stratégiques majeurs, notamment en raison de l’arrivée de JP Morgan sur le marché ivoirien. Parmi ces ajustements on note l’augmentation de capital à 20 milliards FCFA pour répondre aux nouvelles normes de la BCEAO.

La nomination de Patrick Blas à la tête de la filiale, symbolisant une transition managériale réussie. Par ailleurs, l’action SGCI a progressé de +7,68 % depuis le début de l’année, atteignant 22 500 FCFA. Grâce à ses résultats records, sa rentabilité en hausse et sa gouvernance renforcée, la SGCI est désormais la valeur bancaire de référence en Côte d’Ivoire. Son rendement attractif, sa gestion rigoureuse des coûts et son expansion maîtrisée en font une opportunité d’investissement incontournable sur la BRVM.