Mauvaise nouvelle pour les fans de la star malienne Sidiki Diabaté. Son concert annoncé pour se tenir à la Défense Arena (France) en février prochain a été annulé.

Concert de Sidiki Diabaté annulé pour vente de tickets

Selon ce que rapporte Abidjanshow ce mercredi 4 décembre 2024, le concert du Malien Sidiki Diabaté prévu intialement pour le 8 février 2025 à la Défense Arena n’aura plus lieu à la période indiquée. L’évènement a été annulé.

Pourtant, le prince de la Kora et son straff promettaient de mettre le feu à la plus grande salle indoor d’Europe (plus de 40.000 places). D’après les sources, il n’y aurait pas eu assez de ventes de tickets. Par ailleurs, Sidiki Diabaté n’est pas le seul artiste à subir cette infortune. La semaine dernière, c’était Ferré Gola, le Padré, qui voyait, lui aussi son concert prévu pour avril 2025 annulé pour les mêmes raisons.