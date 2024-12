La Côte d’Ivoire confirme son statut de hub minier en Afrique de l’Ouest. Lors de la première édition du SIREXE en Côte d’Ivoire , le pays a signé des contrats d’investissement d’une valeur record, consolidant ainsi sa position dans le secteur des ressources naturelles. Ces accords stratégiques visent à stimuler la croissance économique et à diversifier les sources de revenus du pays.

Le SIREXE en Côte d’Ivoire : un tremplin pour l’industrie extractive

Le SIREXE en Côte d’Ivoire a été un véritable succès . Organisé en novembre 2024, cet événement a permis au pays de renforcer sa position sur la scène internationale en matière d’investissement minier. En effet, près de 4 000 milliards de FCFA de contrats ont été signés, soit environ 6,4 milliards de dollars.

Parmi les accords les plus marquants du SIREXE en Côte d’Ivoire, on peut citer le partenariat entre le géant énergétique italien Eni et le gouvernement ivoirien. Ce dernier a accordé à Eni l’accès à quatre nouveaux blocs d’exploration en eaux profondes, renforçant ainsi le potentiel pétrolier du pays. Par ailleurs, Eni s’est engagé dans un ambitieux projet de restauration forestière en collaboration avec le ministère ivoirien des Eaux et Forêts.

La création d’un Fonds d’investissement minier constitue une autre avancée majeure du SIREXE en Côte d’Ivoire. Ce fonds a pour objectif de soutenir les entreprises minières et leurs sous-traitants, tout en favorisant l’inclusion des communautés locales dans le développement du secteur.

Le secteur minier en pleine croissance en Côte d’Ivoire

Ces investissements massifs s’inscrivent dans un contexte de croissance soutenue du secteur minier ivoirien. Les ressources naturelles du pays, notamment l’or, le pétrole, le nickel et le lithium, attirent de plus en plus d’investisseurs étrangers. En 2023, les recettes extractives ont atteint 372 milliards de FCFA, soit une hausse significative par rapport aux années précédentes.

Il est important de noter que le développement du secteur minier s’accompagne d’un engagement fort en faveur de la transition énergétique. La Côte d’Ivoire a lancé en novembre 2023 le projet « Transition Bas Carbone », qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à promouvoir les énergies renouvelables.