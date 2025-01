Lors d’une récente sortie, Serey Die, ancien capitaine des Éléphants de Côte d’Ivoire, a clarifié les informations circulant sur son implication dans les soins de Bonigo, une figure emblématique du milieu artistique ivoirien.

Serey Die et Bonigo : les vérités sur leur échange financier dévoilées

Face aux rumeurs, Serey Die explique n’avoir donné un millions de FCFA pour les soins de Bonigo. « Je n’ai pas remis un million pour la prise en charge des soins de Bonigo. J’avais simplement promis une caution à verser au cas où il serait hospitalisé à la PISAM », a-t-il expliqué. Selon Abidjanshow, Serey Die était en contact régulier avec César Bance, une connaissance proche de Bonigo, qui l’informait de l’état de santé préoccupant de ce dernier. « César m’a informé qu’il était difficile de trouver un centre hospitalier pour Bonigo. Nous avons évoqué la possibilité de l’hospitaliser à la PISAM », a-t-il ajouté.

Face à l’urgence de la situation, Serey Die avait proposé à César de se rendre à la PISAM avec Bonigo, promettant de les rejoindre pour couvrir les frais nécessaires. Cependant, au dernier moment, Bonigo et son entourage ont décidé de choisir un autre centre hospitalier situé à Yopougon, annulant ainsi la nécessité de déposer une caution. Bien qu’il n’ait pas versé de caution, Serey Die a tout de même apporté un soutien financier. « J’ai remis la somme de 250 000 francs CFA : 200 000 pour Bonigo et ses filles, et 50 000 pour sa fille de maison », a-t-il déclaré. Ce geste avait pour but d’aider Bonigo à subvenir à ses besoins alimentaires en cette période difficile.

Une explication qui met fin aux rumeurs selon lesquelles Serey Die aurait versé un million de francs CFA pour les soins de Bonigo.