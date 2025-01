La Côte d’Ivoire ne pouvait pas rêver mieux pour son entrée sur le marché des titres publics de l’UEMOA en 2025. Première nation à ouvrir le bal des mobilisations de fonds sur le marché régional de la dette publique, le pays dirigé par Alassane Dramane Ouattara a récolté 116,54 milliards de FCFA en soumissions.

La Côte d’Ivoire comblée de ses attentes

Première puissance économique de l’UEMOA, la Côte d’Ivoire a réussi à attirer un grand nombre d’investisseurs. Cela s’est produit ce mardi 7 janvier 2025, lors de l’ouverture des séances des titres publics de l’UEMOA. Une première séance de mobilisation de fonds sur le marché régional de la dette publique, qui a été une réussite pour la Côte d’Ivoire. À cette occasion, Abidjan a décroché 116,54 milliards de FCFA, ce qui correspond à un taux de couverture de 194,23 %.

Ce montant global des soumissions proposées par les investisseurs est proche du double des attentes de la Côte d’Ivoire. Initialement, le pays visait un montant d’environ 60 milliards de FCFA. Cette soumission de 116,54 milliards de FCFA témoigne de la confiance des investisseurs envers la Côte d’Ivoire. Cependant, le Trésor public ivoirien a choisi de lever 66 milliards de FCFA, soit un taux d’absorption de 56,63 %.

La grande majorité des souscriptions retenues pour cette émission provient principalement de la Côte d’Ivoire, avec un taux de 81,77 % du montant levé, soit 53,97 milliards de FCFA. Cette intervention s’est déroulée uniquement via une émission d’instruments de court terme. Il s’agit de trois Bons Assimilables du Trésor (BAT) de maturités respectives de 113, 119 et 364 jours.

Dans le détail, les deux BAT de maturités de 113 et 119 jours ont retenu respectivement 27 milliards et 29,96 milliards de FCFA, avec des taux marginaux de 6,5 % et 6,6 %, ainsi que des taux de rendement moyen pondérés ressortant à 6,62 % et 6,72 %. Le BAT de maturité 364 jours a admis 9,04 milliards de FCFA avec un taux marginal de 6,75 % et un rendement moyen pondéré de 7,24 %.