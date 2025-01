Le marché des titres publics de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) a bien démarré pour le Mali. Ce dernier a atteint son objectif lors de sa première entrée sur le marché des titres de l’UMOA pour cette nouvelle année 2025. Ainsi, le Mali a enregistré, le 8 décembre, un montant de 33 milliards de FCFA. Une rentrée de fonds qui dépasse les attentes du gouvernement malien.

Un objectif plus qu’atteint pour le Mali sur le marché des titres publics

Le gouvernement du Mali avait fixé un objectif sur le marché des titres publics de l’UMOA, à savoir atteindre la barre de 30 milliards de FCFA auprès des investisseurs en ce début d’année. À la surprise générale, l’objectif a non seulement été atteint, mais également dépassé, avec une augmentation de 3,43 milliards de FCFA, soit un total de 33,43 milliards de FCFA.

Cette réussite témoigne d’une détermination qui mérite d’être saluée, tant par les investisseurs que par les observateurs. La grande majorité des offres retenues proviennent du Mali, représentant 84,37 % du montant levé, soit 25,01 milliards de FCFA. Une stratégie gagnante pour le Mali sur ce marché.

L’opération s’est déroulée à travers un BAT (Bon Assimilable du Trésor) de maturité 364 jours et une OAT (Obligation Assimilable du Trésor) de 3 ans de maturité. Le BAT a permis de lever 13,65 milliards de FCFA, avec un taux marginal de 8,9 % et un rendement moyen pondéré de 9,52 %. Ce taux est légèrement inférieur à celui des deux précédentes émissions, où le rendement du BAT avait atteint respectivement 9,5 % et 10 %.

Quant à l’OAT de 3 ans, elle a enregistré un montant de 15,98 milliards de FCFA, avec un prix marginal de 9 150 FCFA et un rendement moyen pondéré de 6,9 %.