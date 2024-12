Le marché des titres publics de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) s’est avéré fructueux pour la Côte d’Ivoire. À l’occasion de sa dernière intervention de l’année 2024, la Côte d’Ivoire a enregistré, ce 20 décembre, un montant de 120,99 milliards FCFA (184,44 millions d’euros). Une rentrée de fonds qui dépasse les attentes du gouvernement ivoirien.

Titres Publics UMOA : Objectif atteint pour la Côte d’Ivoire

Au départ, le gouvernement s’était fixé un objectif sur le marché des titres publics de l’UMOA. Ce but consistait à atteindre la barre de 110 milliards de FCFA auprès des investisseurs à l’issue de l’année 2024. Au grand bonheur de tous les Ivoiriens, l’objectif est atteint, avec une augmentation de 9 milliards FCFA par rapport au montant mis en adjudication (110 milliards FCFA). Ce qui représente un taux d’absorption de 96,63 %.

Il y a donc de quoi saluer la détermination, l’innovation et le dynamisme des acteurs de la Côte d’Ivoire sur le marché des titres publics. La grande majorité des offres retenues proviennent principalement de la Côte d’Ivoire, avec 114,39 milliards FCFA du montant levé, soit un taux de 94,54 %.

Stratégie de réussite de la Côte d’Ivoire sur le marché

Cette réussite est due à une émission simultanée de Bons et d’Obligations Assimilables du Trésor (BAT/OAT). On distingue en réalité trois BAT de maturités 91, 182 et 364 jours, ainsi que quatre OAT de 3, 5, 7 et 10 ans de maturité. Ladite demande a été favorablement accueillie par de nombreux investisseurs, qui ont proposé jusqu’à 125,21 milliards FCFA, soit un taux de couverture de 113,84 %. Le Trésor public ivoirien a choisi de retenir un peu plus que prévu (120,99 milliards FCFA).

Détails des revenus des BAT et des OAT émis par la Côte d’Ivoire

Les trois Bons Assimilables du Trésor (BAT) de maturités 91, 182 et 364 jours ont respectivement validé 14,88 milliards, 7 milliards et 4 milliards FCFA. Les taux marginaux se sont établis à 6,49 %, 6,69 % et 6,75 %. Pendant ce temps, les rendements moyens pondérés ont été de 6,59 %, 6,78 % et 7,24 %.

Au niveau des Obligations Assimilables du Trésor (OAT), les maturités de 3 et 5 ans ont fourni respectivement 15,6 milliards et 41,15 milliards FCFA. Cela, pour des prix marginaux de 9 500 et 9 300 FCFA, et des rendements moyens pondérés de 6,57 % et 6,9 %. En outre, les maturités de 7 et 10 ans ont retenu 32,86 milliards et 5,5 milliards FCFA pour des prix marginaux de 9 200 et 9 250 FCFA, et des taux de rendements moyens pondérés de 6,53 % et 6,99 %.