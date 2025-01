L’Algérie dispose désormais de trois unités de production d’électricité pour, d’une part, booster son économie et, d’autre part, résoudre le problème d’approvisionnement en électricité dans l’ouest du pays. Ces unités comprennent l’unité de production d’électricité à Boutlelis, l’unité de fabrication de compteurs électriques et de gaz, ainsi que le nouveau centre régional du système électrique.

L’Algérie se lance dans la commercialisation de l’électricité

L’Algérie produira désormais de l’électricité et des équipements électriques, tels que des compteurs. Cela est rendu possible grâce à l’installation de ces trois unités de production. En effet, pour atteindre les objectifs de leur création, chacune de ces unités joue un rôle important dans le processus de croissance économique et dans l’accès complet à l’électricité en Algérie.

La première unité de production d’électricité, située à Boutlelis, vise à soutenir l’économie nationale tout en répondant aux défis mondiaux du secteur de l’énergie. De plus, elle contribuera à satisfaire la demande d’électricité dans l’ouest du pays.

La deuxième unité a été implantée dans l’optique de renforcer l’économie algérienne. Elle se consacre à la fabrication de compteurs d’électricité et de gaz, réduisant ainsi la nécessité d’importer ces équipements. Cette unité est gérée par Sonelgaz, la société nationale de production et de distribution d’électricité.

Ces compteurs seront également commercialisés. Par ailleurs, l’Algérie a commencé la fabrication de turbines, d’équipements électriques de haute technologie et de pylônes pour le transport de l’électricité, afin de stimuler davantage sa croissance économique.

Réduction du chômage en Algérie

La création de ces unités de production contribue également à réduire le chômage en Algérie. Ces installations embauchent du personnel pour répondre à leurs besoins en main-d’œuvre. Par exemple, la première unité de production d’électricité a déjà recruté plus de 109 employés, et les autres unités suivront cette tendance, notamment celle consacrée à la fabrication des compteurs électriques et de gaz.

Il convient de souligner que l’unité de fabrication des compteurs d’électricité et de gaz a été réalisée en seulement 12 mois, pour un coût estimé à 1 milliard et 610 millions de dinars.