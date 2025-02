L’annonce du démantèlement de l’Agence américaine pour le développement international (USAID) suscite de vives inquiétudes, jusqu’au Vatican. L’Église catholique, par la voix de son agence d’aide aux États-Unis, principale bénéficiaire de l’aide américaine, a exprimé sa profonde préoccupation. Elle a appelé le président américain à se souvenir des principes chrétiens d’assistance aux plus démunis.

L’USAID au cœur des préoccupations du Vatican

L’USAID, avec son budget de plus de 40 milliards de dollars, joue un rôle crucial dans l’aide humanitaire et le développement dans environ 120 pays. Ces pays comprennent les plus pauvres de la planète. Le Vatican s’inquiète des conséquences de cette restructuration pour les populations vulnérables. D’autres programmes Caritas, au niveau diocésain et national, sont également touchés. Ils le sont directement ou indirectement, selon les informations communiquées par le Vatican.

L’agence d’aide de l’Église catholique aux États-Unis a tiré la sonnette d’alarme. Elle craint une réduction drastique de l’aide apportée aux plus pauvres. Cette situation met en péril des actions vitales dans de nombreux domaines. Par exemple, l’accès à l’eau potable, l’éducation, la santé, et la lutte contre la pauvreté. L’Église catholique rappelle l’impératif de solidarité envers les populations les plus fragiles. Elle exhorte les dirigeants à ne pas oublier leur responsabilité morale.

L’Église catholique aux États-Unis s’inquiète également de l’expulsion des migrants sans papiers. Au cours de la première semaine du second mandat du président américain, les autorités ont expulsé environ 7 300 personnes. Ces personnes sont de différentes nationalités. Cette politique migratoire suscite de vives critiques de la part de l’Église. Elle rappelle l’importance du respect de la dignité humaine.

L’impact sur les programmes Caritas

Les programmes Caritas, présents dans de nombreux diocèses et nations, sont également affectés. Ils le sont directement ou indirectement par les changements opérés au sein de l’USAID. Ces programmes jouent un rôle essentiel dans l’aide aux populations locales. Ils travaillent sur le terrain, au plus près des besoins. Le Vatican souligne l’importance de maintenir ces actions de solidarité. Il rappelle que l’aide au développement est un devoir moral.

Les coupes budgétaires et les restructurations au sein de l’USAID risquent de fragiliser ces initiatives. Elles peuvent compromettre des années d’efforts pour améliorer les conditions de vie des populations les plus vulnérables. L’Église catholique appelle à une réflexion profonde sur les conséquences de ces décisions. Elle invite à privilégier une approche basée sur la solidarité et le respect de la dignité humaine.