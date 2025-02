La suspension des activités de l’USAID, principal canal de l’aide extérieure américaine, suscite de vives inquiétudes en Afrique. Cette décision, prise sous la présidence de Donald Trump, risque d’avoir des répercussions majeures sur les pays bénéficiaires, en particulier ceux qui recevaient les plus importantes subventions. D’après les chiffres communiqués par US Foreign Assistance, voici les cinq pays africains qui bénéficiaient le plus du soutien financier de l’USAID.

Voici les 5 pays africains qui ont le plus bénéficié du soutien de l’USAID en 2024

L’Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID) joue un rôle clé dans le financement de programmes de développement économique, de santé publique et d’actions humanitaires à travers le monde. Une part significative de cette aide est destinée à l’Afrique, où plusieurs pays dépendent largement de ces fonds pour financer des projets vitaux.

Selon les données fournies par les services américains, cinq pays africains arrivent en tête avec les plus gros montants reçus. Il s’agit de l’Ethiopie, de la République démocratique du Congo, du Soudan du Sud, de la Somalie et du Nigeria.

Rang Pays Montants alloués 1 Ethiopie 1,20 milliard de dollars 2 République démocratique du Congo 1,20 milliard de dollars 3 Soudan du Sud 795,41 milliards de dollars 4 Somalie 756,85 millions de dollars 5 Nigeria 738,75 millions de dollars Source : US Foreign Assistance et StatiSense

L’USAID finance en priorité des programmes de santé, notamment la planification familiale, la lutte contre le VIH/Sida et la défense des droits humains, y compris ceux des personnes LGBT. En Afrique, l’agence intervient aussi dans des secteurs clés comme la sécurité alimentaire, l’éducation et la gouvernance. L’année dernière, elle a annoncé une aide humanitaire de 424 millions de dollars et fourni des vaccins pour combattre la mpox.