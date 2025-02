Pris au piège de promesses d’emplois bien rémunérés, une cinquantaine de jeunes Ivoiriens se sont retrouvés sur le territoire nigérian, croyant échapper à la misère. Une fois sur place, ils ont compris qu’ils avaient été victimes d’un réseau mafieux opérant avec la complicité de certains de leurs proches. Le mode opératoire consiste à faire pression sur les premières victimes pour qu’elles incitent leurs proches à les rejoindre.

Le Nigeria rapatrie une cinquantaine de jeunes Ivoiriens piégés par un réseau mafieux

Pensant échapper à la pauvreté et améliorer leurs conditions de vie, une cinquantaine de jeunes Ivoiriens ont été attirés par des promesses d’emplois bien rémunérés au Nigeria. Mais une fois sur place, ils ont découvert qu’ils étaient tombés dans le piège d’un réseau mafieux opérant avec la complicité de certains de leurs proches.

Le mode opératoire de ces trafiquants repose sur la manipulation et la contrainte. Les premières victimes, sous pression et parfois menacées, sont forcées d’inciter leurs proches à les rejoindre, élargissant ainsi le réseau d’exploitation. Les recruteurs jouent sur le désespoir et l’envie d’une vie meilleure pour piéger de nouvelles personnes.

Privés de leurs papiers d’identité et de leur argent dès leur arrivée, ces jeunes se retrouvent livrés à eux-mêmes, sans ressources ni possibilité de fuir. « Une fois arrivé là-bas, on m’a pris mes papiers, mon argent… », a confié l’une des victimes au micro de RFI, décrivant une situation de détresse totale.

Interpellation et rapatriement

En situation irrégulière et démunis, ces Ivoiriens ont été arrêtés par la police nigériane, qui a procédé à leur expulsion. À leur retour en Côte d’Ivoire, ils ont été pris en charge dans un centre d’accueil chrétien à Grand-Bassam, où ils bénéficient d’un soutien temporaire en attendant de retrouver leurs familles.