Législatives en Côte d’Ivoire : un scrutin dans le calme

En Côte d’Ivoire, ce samedi 27 décembre 2025, 8,7 millions d’électeurs ivoiriens étaient appelés aux urnes pour élire les 255 députés de l’Assemblée nationale.

Législatives de 2025 en Côte d’Ivoire : aucun incident majeur

Alors que l’heure est déjà à la fermeture, le dépouillement a déjà commencé dans quelques bureaux de vote ce samedi soir. Et ceci, sous l’œil vigilant des représentants des candidats, mais aussi de plusieurs électeurs qui ont choisi d’assister à l’ensemble du processus. Selon les informations de RFI, dans l’ensemble, le scrutin s’est déroulé dans le calme. Aucun incident majeur n’a été signalé à l’échelle nationale ce samedi 27 décembre 2025 en pleine élections législatives en Côte d’Ivoire.

Selon le média français, des dysfonctionnements ont toutefois été relevés. On note notamment des retards d’au moins une heure dans l’ouverture de certains bureaux de vote, en particulier à Yopougon, Abobo et Anyama, en raison de la forte pluie tombée ce matin sur Abidjan. À Anyama, du matériel électoral a même été inondé par endroits. Il faut noter qu’à cela s’ajoutent des problèmes ponctuels de fonctionnement des tablettes d’identification des électeurs en début de scrutin.

Ce samedi, au terme de son vote, au Lycée Sainte Marie, dans le cadre des élections législatives, le Président de la République, @AOuattara_PRCI, a exhorté ses concitoyens à accomplir leur devoir citoyen pour le renforcement de la démocratie en Côte d’Ivoire. pic.twitter.com/kUFWiYheaO — Presidenceci (@Presidenceci) December 27, 2025

Dans le département de Lakota, au sud du pays, le véhicule d’un candidat indépendant a été saccagé par des individus non identifiés. Enfin, des accusations de fraude entre candidats ont été signalées, notamment à Tiassalé. Le président de la CEI la Commission électorale indépendante a rapporté des « échauffourées » qui ont été « maîtrisées » par les forces de l’ordre, sans donner de précisions.