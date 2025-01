Abidjan abritera la 7ᵉ édition des Rencontres du Marché des Titres Publics (REMTP), qui se tiendra les 21 et 22 janvier 2025 au Novotel Adagio Marcory. Cette rencontre abordera les défis du marché de la dette souveraine dans la zone UEMOA.

Titres publics : une rencontre pour un nouvel élan à Abidjan

Une année s’est achevée pour les membres du marché des titres publics de l’UMOA. C’est l’occasion pour eux de se réunir, d’analyser ce qui a fonctionné, ce qui n’a pas marché, et de prendre des résolutions face aux nouveaux défis. Cette rencontre rassemblera les acteurs clés du secteur financier régional, notamment les investisseurs institutionnels, les émetteurs et les partenaires du marché à Abidjan.

Le thème de cette édition est : « Mobilisation de l’épargne intérieure : quelles exigences pour soutenir le développement du marché financier en zone UEMOA ? ». Plusieurs sous-thèmes seront abordés, notamment le renforcement de la participation des investisseurs institutionnels, l’éducation financière et la digitalisation des services financiers.

Oulimata Ndiaye Diassé, directrice de UMOA-Titres, a donné une explication sur l’objectif de cette rencontre :

« Les Rencontres du Marché des Titres Publics (REMTP) 2025 représentent un moment stratégique pour renforcer le dialogue entre les émetteurs et les investisseurs, mais aussi pour promouvoir des solutions concrètes permettant de mobiliser l’épargne intérieure au service du développement économique de notre région. Cet événement incarne notre engagement à soutenir la stabilité et la croissance du marché de la dette souveraine, un pilier essentiel pour le financement des États membres de l’UMOA. Nous sommes impatients de réunir les acteurs du marché autour de discussions constructives et innovantes pour renforcer davantage l’attractivité de notre marché régional », a-t-elle déclaré.

Il convient de souligner que UMOA-Titres est une institution dédiée à l’accompagnement financier des pays membres, en vue de favoriser leur développement économique.