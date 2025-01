Face aux spéculations sur un éventuel refroidissement des relations entre le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire, le ministère burkinabè des Affaires étrangères a tenu à clarifier la situation. Dans un communiqué publié ce mercredi, il a démenti les rumeurs faisant état d’un rappel de l’ambassadeur et des consuls généraux à Abidjan.

Pas de crise avec la Côte d’Ivoire, assure le ministère des Affaires étrangères du Burkina Faso

Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères du Burkina Faso précise que les représentations diplomatiques des deux pays sont actuellement dirigées par des chargés d’affaires. Cette situation, tout à fait normale en diplomatie, ne constitue en aucun cas un signe de crise.

« Un rappel de certains membres de la mission diplomatique peut intervenir, mais il s’agit là d’un mouvement administratif normal, conforme aux pratiques diplomatiques habituelles », souligne le communiqué.

Le ministère a également indiqué qu’un nouveau chargé d’affaires avait été nommé à Abidjan et que les équipes consulaires étaient pleinement opérationnelles. En témoigne d’ailleurs la traditionnelle montée des couleurs qui a eu lieu le lundi 6 janvier dernier dans les locaux de l’ambassade du Burkina Faso à Abidjan.

Cette mise au point vise à rassurer l’opinion publique et à rappeler que les relations entre le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire restent constructives. Le ministère appelle à la prudence et invite les médias à s’informer auprès des sources officielles.