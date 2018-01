Côte d’Ivoire: autosuffisance en Riz, le gouvernement crée ADERIZ

La Côte d’Ivoire vise l’ autosuffisance en riz en 2020. Le gouvernement a donc crée ADERIZ, une agence chargée du développement de la culture du riz dans le pays. Elle va remplacer l’Office national de développement de la riziculture qui a du mal à atteindre les objectifs.

Autosuffisance en riz, le gouvernement veut aller vite

La Côte d’Ivoire avec son intention de développer la culture du riz poursuit sa diversification sur le plan agricole. En plus de son rang de premier pays producteur de cacao et troisième de café, le gouvernement ivoirien veut arriver à l' autosuffisance en riz dès 2020. Le pays pourrait ensuite se positionner de façon solide dans cette culture au point d'envisager de l’importer plus tard. Le sol ivoirien et le climat étant propices à la culture de cette denrée, le gouvernement compte mettre l’accent sur son développement local.

Mercredi 10 janvier 2018, un décret portant création d’une nouvelle agence de développement de la riziculture, ADERIZ a été adopté. En 2015, le pays avait atteint son pic d’important de riz avec plus de 1 136 969 tonnes. Avec le changement de méthode qui vient d’être adopté, l’État vise de rapides résultats dans le domaine.

Il faut noter que la Côte d’Ivoire est un gros consommateur de riz. Une massive production de la denrée de qualité devrait permettre de réduire son cout sur les marchés, ce qui va booster le pouvoir d'achat des ménages. L' autosuffisance en riz est donc une nécessité.