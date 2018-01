Madagascar : Le scrutin présidentiel annoncé pour fin 2018

Le scrutin présidentiel malgache pourrait se tenir en fin d’année 2018. L’annonce a été faite à la presse jeudi 11 janvier par Hery Rakotomanana, président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

Le scrutin présidentiel prévu pour le 25 novembre ou 25 décembre 2018

Hery Rakotomanana, président de la CENI, qui s’exprimait face à la presse jeudi, a fait savoir que le scrutin présidentiel à Madagascar pourrait se tenir entre le 25 novembre et le 25 décembre 2018, indiquant qu’il revient au gouvernement malgache de donner la date précise qui est fixée à partir de la date de la fin du mandat du président de la République. Le mandat de Hery Rajaonarimampianina, actuel chef de l’Etat élu en 2013, s’achève le 25 janvier 2019.

Fano Rakotobdrazaka, membre de la CENI a expliqué que « conformément à la Constitution, on détermine la date de l'élection présidentielle au moins 30 jours et au plus tard 60 jours avant la fin dudit mandat du président ».

A quelques mois de ces élections, des candidats et non des moindres ce sont déjà déclarés.

Marc Ravalomanana, ancien président de la République de 2002 à 2009, a indiqué mardi 09 janvier, au cours d’une conférence de presse qu’il est candidat à la prochaine élection présidentielle de fin 2018 malgré sa condamnation aux travaux forcés à perpétuité pour la tuerie de manifestants en février 2009.

De son côté, l’ex-chef d’Etat de la transition de 2009-2014, Andry Rajoelina a également annoncé sa candidature pour le prochain scrutin présidentiel.