Côte d’Ivoire : Transport, la Sotra opte pour la billetterie électronique

La Société de transport abidjanais (Sotra), après plusieurs mois de disette, a décidé de passer à une autre phase de sa modernisation. Elle a lancé depuis quelques semaines une billetterie électronique qui va remplacer dans les prochains mois les tickets papier.

La Sotra dans l’innovation avec une billetterie électronique

Dans quelques jours les usagers de la Sotra, devront se munir de cartes à puces sécurisées rechargeables pour avoir accès à ses autobus.

Fini le temps des tickets et autres cartes de bus. Désormais tous ceux qui emprunterons les autobus de la Sotra devront être munis de cette carte dénommée « monpass » .

Pour le directeur général de la Sotra, Meité Bouaké, le nouveau système de billettique avec des cartes à puce mise en place permettra aux usagers de charger leurs cartes à n’importe quel moment et ensuite de les faire valider à la montée des autobus. « C’est une innovation importante parce que les conducteurs et nos agents n’auront plus à manipuler du cash et n’aurons plus affaire aux problèmes récurrents de monnaies », a fait savoir M. Meité.

Il est à noter que la nouvelle carte se présente sous deux formes. Une dite d’ « abonnement » qui prend en compte tous les abonnements d’élèves, d’étudiants, fonctionnaires. Et la seconde appelée « liberté » qui peut être rechargée à partir de 200 FCFA.

La Sotra a par ailleurs signé le lundi 22 janvier un accord commercial avec le groupe IVECO, pour l’acquisition de 500 autobus qui seront pour la plupart des bus à bus, en présence du ministre des Transports Amadou Koné.