CIV: Conseil régional, Adjoumani veut briguer un second mandat

Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobenan Kouassi Adjoumani, a annoncé son intention de briguer un deuxième mandat à la tête du conseil régional du Gontougo (nord-est) lors des prochaines élections législatives

Adjoumani se porte candidat à sa propre succession

Les élections régionales, municipales et sénatoriales se tiendront cette année, a annoncé la Commission électorale ivoirienne (CEI). Si on ignore encore la date précise du scrutin, chaque camp affûte d’ores et déjà ses armes afin de remporter les échéances.

C’est dans cette perspective que le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobenan Kouassi Adjoumani vient d’annoncer sa candidature pour la présidence du Conseil régional du Gontougo, ville située dans le Nord du pays.

Il faut dire que cette annonce ne surprend pas d’autant plus que le ministre avait largement remporté les élections régionales de 2013 sous la bannière du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocrative et la paix (RHDP). Il avait largement vaincu son adversaire Babacauh Koffi Dongo avec un score de 72,05%. Le ministre part donc favori pour ce nouveau scrutin.

Toutefois, son annonce intervient alors que les relations au sein de la famille RHDP ne sont plus au beau fixe. Plusieurs ministres du PDCI ont déjà été limogés par le régime Ouattara, ce qui a suscité la colère des militants du vieux parti. Si le Rdr d’Alassane Ouattara appelle toujours au Parti unifié, les récentes sorties de l’ancien allié, le PDCI-RDA, montrent bien un manque de volonté à la réalisation du projet.

La question qui se pose alors est de savoir si le porte-parole du PDCI se présente uniquement sous la bannière de son parti ou s’il aura encore l’aval du RDR.