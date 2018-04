Amicale des anciens de la Fesci : Pickass est "déconnecté", selon Djué

L’ex-secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (Fesci), Eugène Djué a affirmé que Damana Pickass qui a qualifié de "grossier montage", la rencontre entre le président de l’Assemblée nationale Guillaume Soro et les anciens du plus grand syndicat estudiantin, est "déconnecté", dans une interview lundi à ALERTE INFO.

Quels sont les objectifs de cette amicale des anciens de la FESCI ?

On n’a pas encore donné de nom. Contrairement à ce que les gens pensent, ce n’est pas quelque chose qui naît aujourd’hui. Depuis longtemps, nous avons eu l’intention de nous rassembler dans une association, pour garder le contact, nous resserrer les coudes, être solidaires, et cette idée a toujours existé.

Certaines personnes estiment que Guillaume Soro veut vous utiliser pour réaliser les ambitions présidentielles qu’on lui prête, quel est votre avis ?Guillaume Soro a été ancien secrétaire général de la Fesci. Nous avons décidé de nous organiser, il faut être honnête, ses responsabilités ne lui permettent pas de venir participer chaque fois à nos réunions. Alors nous avons décidé d’aller vers tous ceux qui ne peuvent pas venir vers nous.Nous sommes en train de nous organiser pour aller à La Haye pour rencontrer Blé Goudé, pour prendre son point de vue, nous savons qu’il est partant pour cette organisation. Nous avons un programme de rencontre d’abord au niveau interne, ensuite, nous avons une délégation qui va au Ghana, au Togo, au Bénin pour rencontrer tous nos camarades qui sont en exil.Au niveau externe, nous avons décidé de rencontrer tous les hommes politiques pour mettre tout le monde à l’aise.Un autre ancien de la FESCI, Damanan Pickass a sévèrement critiqué la rencontre avec Guillaume Soro. Pour lui, cette encontre est "un scandale, un grossier montage". Quel commentaire faites-vous de cette déclaration ?Il est déconnecté, il faut qu’il rentre en contact avec nous, nous sommes ses ainés. J’ai trouvé cette déclaration un peu trop forte, il faut demander à Pickas de ne pas s’attaquer aux ainés que nous sommes, et la Fesci dont il se réclame, a pour principe fondamental, la discipline.