​Côte d'Ivoire : Entretien entre Alassane Ouattara et Abdallah Boureima

Le président de la République ivoirienne, Alassane Ouattara, et par ailleurs président de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union économique et monétaire ouest africain (Uemoa) s’est entretenu jeudi, à Abidjan avec le Président de Commission l’union économique, Abdallah Boureima.



Boureima fait l’état de la précédente rencontre des pays l’Union économique monétaire ouest africaine

"La mise en œuvre des décisions du sommet extraordinaire de l'Uemoa tenu, à Abidjan, le 10 avril 2017, le fonctionnement de la Commission avec la rationalisation des organes de l'union, ainsi que la préparation du prochain sommet" était au cœur de l’entretien a indiqué le président de la commission à Alassane Ouattara, dans une note.

M. Boureima a fait le point de l’état de mise en œuvre des décisions du sommet qui s’est tenu à Abidjan, à travers trois principaux supports à Alssane Ouattra, que sont le collectif budgétaire approuvé en juin 2017 et consacrant le basculement du prélèvement communautaire de solidarité de 1% à 0,80%, l’élaboration d’une feuille de route 2017 - 2021 qui fixe les objectifs et les missions de l’union et enfin le budget 2018 basé sur les recommandations des chefs d’Etat en matière de rationalisation des organes de l’union.





Le Ministre de l’Économie et des finances, Adama Koné, le Ministre Paul Koffi Koffi, Commissaire de l’Union économique monétaire ouest africaine, chargé de l'administration territoriale, des infrastructures et des transports, et le ministre Abdourahmane Cissé, Conseiller spécial du président de la République, ont été convié à cette rencontre entre le président de l’union et celui de la commission.



Le Président de la Commission de l’Uemoa pour conclure, a exprimé sa gratitude au chef de l'Etat ivoirien Alassane Ouattara, pour ses conseils avisés et ses orientations.



Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, est le président en exercice l’union économique et monétaire ouest africain depuis janvier 2016.