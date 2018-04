CIV : Nestlé en quête d’une entreprise de restauration

Le groupe Nestlé Côte d’Ivoire, une entreprise spécialisée dans la fabrication de produits agroalimentaire, a lancé un appel d’offres lundi, à Abidjan en vue de sélectionner une entreprise spécialisée dans les services de restauration et de gestion des cantines d’entreprises pour ces différents sites d’Abidjan, dans un communiqué.

Nestlé à la recherche d'une entreprise de gestion de cantine.

Nestlé est une multinationale suisse et l’un des principaux acteurs de l’industrie agroalimentaire dans le monde. Elle est également la plus grande entreprise laitière du monde et commercialise un large éventail de produits et de boissons pour l’alimentation humaine et animale.

Selon le communiqué, "Ces informations devront porter la référence de prestations similaires, expériences dans des activités comparables, et la disponibilité d'un personnel qualifié."

Le groupe appelle les entreprises intéressées à produire des informations sur leur capacité et expérience qui attestent qu’elles sont qualifiées pour ces services.

Le groupe Nestlé intervient dans la fabrication de produit de grande consommation en Côte d’Ivoire à savoir la cube Maggi tablette, nescafé, lait en poudre, boissons, eau minérale etc….

Le nouveau directeur général de la société en Côte d’Ivoire en fonction depuis janvier 2017, se nomme Stanislas Guedj.

"Toute entreprise intéressée par le présent avis peut acquérir gratuitement un jeu complet de demande d’informations au siège de Nestlé Côte d’Ivoire, à Cocody, rue du lycée technique, tous les jours ouvrables du 13 au 20 avril".

"Les expressions d’intérêt doivent être rédigées en français et accompagnées de la demande d’information dûment renseignée".

Ces documents doivent être déposés sous les plis scellés au siège de Nestlé Côte d’Ivoire, Cocody, rue lycée technique au plus tard le vendredi 27 Avril avant 17h, a conclut la note.