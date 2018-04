Jumia réalise 332 milliards FCFA de volume d’affaires en 2017

Le leader du e-commerce en Afrique, Jumia, a réalisé en 2017 plus de 332 milliards FCFA (507 millions d’Euros) de volume d’affaires (volume de marchandises brutes), avec une "croissance annuelle de 94%" concernant les transactions sur les différentes plateformes de la société, au quatrième trimestre de l’année précédente, selon un rapport publié mardi.

Des chiffres en hausse de 41,8% de 2016 à 2017

De 234,5 milliards FCFA (357,5 millions d’Euros) en 2016, le volume d’affaires de Jumia est passé à 332,5 milliards FCFA (507 millions d’Euros) en 2017, soit une hausse de 41,8% en une année, "grâce à une plus grande diversité de services et de biens de consommation disponibles sur les différentes plateformes et une augmentation significative du nombre de commerçants actifs", selon le rapport.

"Nous avons fait de grands progrès en 2017 avec une croissance significative (qui) démontre la vitalité de nos activités et l'adoption croissante du e-commerce par les consommateurs africains", se sont réjouis les co-PDG de Jumia, Sacha Poignonnec et Jeremy Hodara.

Jumia bat des records en 2017 : 550 millions de visites, plus de 5 millions de produits

Jumia soutient avoir "atteint le seuil des 550 millions de visites uniques à travers l’Afrique en 2017", avec plus de 5 millions de produits disponibles sur la plateforme contre 50.000 en 2012, année de sa création.

Le "succès" de la campagne promotionnelle Black Friday du 10 novembre au 12 décembre 2017, avec "plus de 100 millions de visites", a sans doute contribué à l’atteinte de ces chiffres records, combiné au lancement de JumiaPay, la propre plateforme de paiement de Jumia, avec pour objectif de "faciliter les transactions entre les commerçants et les consommateurs".

Ce sont plus de 8 millions de colis qui ont été livrés via la plateforme de Jumia, "une réalisation unique et inédite en Afrique".