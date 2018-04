Le Royaume-Uni prône la paix face à la crise anglophone au Cameroun

Le secrétaire d’Etat britannique aux Affaires étrangères, Boris Johnson a affirmé jeudi qu’il soutiendra la paix, et la prospérité, dans les régions anglophones du Cameroun, en proie à une crise, après un échange avec le Premier ministre camerounais, Philemon Yang.

"Le Royaume-Uni soutiendra la paix, la prospérité et la sécurité au Cameroun", a déclaré Boris Johnson.

Le secrétaire d’Etat britannique aux Affaires étrangères a affirmé, avoir eu "un important échange" avec M. Yang, en marge du sommet du Commonwealth (organisation intergouvernementale composée d’Etats qui, pour la plupart, sont d'anciens territoires de l'Empire britannique), à Londres.

Le Royaume-Uni au chevet du Cameroun dans la crise qui sécoue les régions anglophones du pays.

"Il est urgent de poursuivre le dialogue, la décentralisation et le respect des droits de l'Homme, dans des régions d'anglophone comme s'est engagé, le chef de l’Etat, Paul Biya", a posté M. Johnson, sur son compte Twiter..

le Nord-ouest et le Sud-ouest du Cameroun plongés dans la crise depuis un an et demi.

Le Nord-ouest et le Sud-ouest, les deux régions anglophones du Cameroun, traversent une crise sociopolitique depuis plus d’un an.

Un consortium de syndicats anglophones dissout, exigeait l’indépendance de leurs régions et le départ de M. Biya, au pouvoir depuis 35 ans. Le consortium dénonçait également la marginalisation de la minorité anglophone (environ 20% des 24 millions d'habitants) par rapport à la majorité francophone.

Axées au départ (octobre 2016), sur des aspects corporatistes, les revendications des avocats et enseignants anglophones se sont par la suite transformées en une crise sociopolitique, en raison des répressions des forces de l’ordre.

La situation s’est dégradée avec l’interpellation au Nigeria de 47 séparatistes, dont Sisiku Ayuk Tabe (leader) et leur extradition au Cameroun.

Différentes organisations accusent les séparatistes, ainsi que les forces de défense et de sécurité de violer les droits humains.