La CEDEAO attend son marché électrique régional, d’ici à juin 2018

Les gouvernements des pays membres de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) engagés depuis des mois dans les travaux devant aboutir à la formalisation d’un cadre de création d’un marché énergétique pour la sous-région, devrait finaliser leur réflexions d’ici à juin 2018, selon plusieurs sources internes aux discussions.

La CEDEAO favorable à la création d'un marché énergetique sous-régional.

Cet instrument politico-juridique de régulation international dans le domaine de l’énergie électrique remplacera l’ensemble des accords bilatéraux d’échange d’électricité déjà existant, tout en mettant en place un mécanisme régissant la mise en œuvre des projets électriques transfrontaliers.

Ce cadre commercial du marché électrique régional, élargi à ses 16 pays membres, devrait intégrer le Pool énergétique Ouest africain, ainsi que l’Autorité de régulation régional du secteur de l’électricité de la CEDEAO.

Les membres de ce nouveau marché régional qui devrait entrer en vigueur d’ici le mois de juin 2018 sont ceux de la CEDEAO, à savoir, le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Liberia, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo.

En attendant l’entrée en vigueur de ce nouvel outil de commerce intégré, les échanges d’électricité entre les pays membres seront limités à ceux déjà existants.

Pour plus de cohérence, les pays membres de la CEDEAO devront harmoniser le voltage de leurs lignes de transmission, les plus utilisées actuellement, à savoir celles de 225 Volts et 330 Volts, en installant si ils le désir, des transformateurs pour régler cette différence de voltage.

Les différences entre les tarifs électriques seront l’un des problèmes à régler par les parties prenantes afin de parvenir à un marché uniformisé.

Des pays comme la Côte d’Ivoire, l’un des gros fournisseurs d’électricité au sein de la CEDEAO qui alimente actuellement plus de cinq pays, a une production totale qui était estimée à plus de 2.200 Mégawatt, en fin 2017.