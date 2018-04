CAN 2021: Le stade de Yamoussoukro va coûter 47 miliards FCFA

Le futur stade municipale de Yamoussoukro, capitale politique ivoirienne (centre du pays) coûtera plus de 47 milliards FCFA à la Côte dIvoire y compris la rénovation des centres d’entrainement et la réhabilitions des pelouses et éclairage des vestiaires.

Un nouveau stade pour Yamoussoukro.

La construction de ce stade dans la capitale politique devrait permettre principalement à la Côte d’Ivoire d’abriter la Coupe d’Afrique des nations (CAN) qu’elle organisera en 2021.

D’une capacité de 20000 places, le futur stade de Yamoussoukro bénéficiera d’une piste athlétisme accompagné d’aires de saut et de lancer.

Le plan du nouveau stade de Yamoussoukro a été conçu par l’entreprise française SCAU Architectes.

Le démarrage des travaux de construction de ce stade est annoncé pour le mois d’avril 2018 et livré en juin 2020.

Rappelons que six stades permettront à la Côte d’Ivoire d’abriter la CAN 2021.

À cet effet, le pays a lancé en décembre 2016, la construction d’un nouveau stade olympique, d’une capacité de 60 000 places à Ebimpé, situé à proximité de la ville d’Anyama, dans la banlieue d’Abidjan.

D’un coût estimé à 67,5 milliards FCFA (environ 103 millions d’euros), les travaux sont prévus pour s’achever en 2019.

Entièrement offert par la Chine, ce stade olympique en forme d’un « nid d’oiseau » est un joyau architectural qui sera bâti sur une superficie de 20 hectares, une cité olympique sera également construite autour du stade, englobant une superficie de 287 hectares.

Par ailleurs, ce nouveau stade olympique permettra de palier la vétusté du mythique stade Félix Houphouët-Boigny datant de 1952 (anciennement stade Géo André jusqu’en 1964). Avec seulement une capacité de 35 000 places, celui-ci ne comporte que deux (2) tribunes latérales couvertes et des virages sans toits.

Toujours dans le cadre de cette compétition panafricaine de football, deux autres stades seront construits à San Pedro et Korhogo.

Pendant que ceux, de Bouaké, ainsi que le stade Félix Houphouët-Boigny, seront entièrement réhabilités.

À cet effet, un appel à manifestation d’intérêt a été déjà lancé par le gouvernement ivoirien, et c’est le groupe Baudin-Châteauneuf et Alcor qui a remporté l’appel d’offre pour la construction du nouveau stade de Yamoussoukro.