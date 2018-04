Liberia: Mme Sirleaf reçoit le prix Mo Ibrahim, ce vendredi, à Kigali

Mme Ellen Johnson Sirleaf est véritablement une femme d'exception qui a glané laurier sur laurier dans son parcours professionnel. L'ancienne présidente du Liberia recevra, ce vendredi, le Prix Mo Ibrahim dont elle est la lauréate.

Ellen Johnson Sirleaf immortalisée à Kigali

Longtemps resté sans lauréat, le prix Mo Ibrahim a finalement été décerné, en février dernier, à Ellen Johnson Sirleaf. Première femme à la tête d'un Etat africain, l'ex-présidente libérienne avait hérité d'un pays totalement défiguré par plus d'une décennie de guerre civile (1991-2002) ayant causé plus de 120.000 morts avec de nombreux mutilés, des millions d'exilés et de nombreux dégâts matériels. L'économie libérienne était totalement en ruines, la situation était toujours précaire dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest.

Mais lors de ses deux mandats passés à la Magistrature suprême, Mme Sirleaf a oeuvré à la réconciliation nationale et surtout à la relance l'économie de son pays. En dépit de l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola, la dame de fer n'a pas baissé les bras. Elle a courageusement travaillé à remettre le Liberia sur les rails du développement.

C'est à juste titre qu'en 2011, le comité Nobel a rendu hommage à trois femmes, à savoir la Yéménite Tawakkul Karman et les Libériennes Leymah Gbowee et Ellen Johnson Sirleaf en leur décernant le prix Nobel de la paix « pour leur lutte non violente pour la sécurité des femmes et leurs droits à une participation entière à la construction de la paix ».

Cerise sur le gâteau pour l'ancienne présidente libérienne qui, au terme de son second et dernier mandat, a conduit le processus de démocratisation du Liberia à son terme en organisant des élections libres, transparentes et crédibles au cours desquelles elle n'était pas candidate. C'est d'ailleurs son challenger de tous les temps, George Weah, qui a été élu lors de ces joutes électorales.

Ces actions ne sont nullement passées inaperçues, car le Dr Salim Ahmed Salim, Président du Comité du prix Mo Ibrahim, et son équipe ont unanimement désigné Ellen Johson Sirleaf en qualité de lauréate de ce très prestigieux prix. Elle en est la cinquième personnalité africaine récipiendaire, après le président Hifikepunye Pohamba de Namibie (2014), le président Pedro Pires du Cap-Vert (2011), le président Festus Mogae du Botswana (2008) et le président Joaquim Chissano du Mozambique (2007). L'ancien président sud-africain Nelson Mandela a été le lauréat honoraire inaugural en 2007.