CIV : Malgré les efforts, Air Côte d'Ivoire vole toujours très bas

Les autorités ivoiriennes envisagent de faire de Air Côte d'Ivoire le hub du transport aérien dans la sous-région ouest-africaine. En dépit des moyens colossaux investis par le gouvernement ivoirien, la compagnie nationale vient d'enregistrer une énorme perte de 15 milliards de FCFA.

Air Côte d'Ivoire réalise une énorme perte

La contre-performance de Air Côte d'Ivoire en 2017 est tellement criante que l'on s'interroge si la compagnie nationale ivoirienne peut véritablement connaitre l'essor espéré par les autorités d'Abidjan. Mais cette espérance est pour l'instant difficile à atteindre tant les défis sont également énormes.

En effet, le ministre ivoirien du Transport, Amadou Koné, avait initié plusieurs réformes pour permettre à la compagnie ivoirienne de prendre son envol et réaliser des exploits commerciaux là où ses prédécesseurs, notamment Air Ivoire, avaient connu un succès mitigé. La flotte est composée de dix (10) avions, dont six (06) Airbus A 320, de 120 à 150 places et quatre (04) Bombardier Q400 de 67 places. Deux (02) nouveaux Airbus A320 sur une commande de cinq avions neufs ont été livrés en juillet et en octobre 2017.

Cependant, les résultats demeurent toujours en deçà des prévisions. Car, en dépit de ses 800 000 passagers enregistrés en 2017, avec un chiffre d'affaires de 100 milliards de FCFA, Air Côte d'Ivoire a fait une perte de 15 milliards de FCFA. Ce chiffre demeure néanmoins sur une pente ascendante par rapport aux années antérieures.

Les responsables de la Compagnie avaient par ailleurs exprimé leur intention de lever 111,5 millions de dollars au second semestre 2018 pour finaliser son programme d'acquisition d'avions.

René Décurey, directeur général de la compagnie, demeure toutefois très optimiste. « Nous serons rentables à partir de 2018 », avait-il déclaré en juillet dernier lors de l'acquisition du premier Airbus.