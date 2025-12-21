Législatives en Côte d’Ivoire : Tiémoko Meylet Koné en campagne à Tafiré

En Côte d’Ivoire, la campagne pour les législatives du 27 décembre prochain bat son plein. La campagne électorale, lancée vendredi 19 décembre, s’achève dans six jours. Le vice-président du RHDP, Tiémoko Meylet Koné, candidat à Tafiré, dans le centre-nord du pays, était en campagne ce samedi 20 décembre 2025.

Côte d’Ivoire : Tiémoko Meyliet Koné en campagne à Tafiré

Arrivé à Tafiré, sa ville natale, trois jours plus tôt, Tiémoko Meyliet Koné a animé un meeting ce samedi 20 décembre rapporte RFI. La séance s’est tenue en présence de plusieurs ministres et cadres du parti. Pour cette occasion, les habitants de la commune et des villages environnants ont pris d’assaut la place Alassane-Ouattara pour afficher leur soutien au vice-président et candidat aux législatives de 2025 en Côte d’Ivoire. Sur les tee-shirts et casquettes blancs, un slogan revient en boucle : « TMK, notre choix ».

Lors de la présidentielle d’octobre 2025 en Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara a recueilli plus de 98 % des suffrages à Tiémoko Meyliet Koné. Un score que le RHDP espère reproduire à l’occasion de ces législatives, afin d’offrir à l’ancien gouverneur de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) son premier mandat électif. « De par sa proximité avec le président de la République Alassane Ouattara, sa maîtrise technique des dossiers et son implication dans le développement de la localité, nous avons voulu lui donner un mandat populaire qui lui permettra de faire encore plus que ce qu’il a déjà accompli pour nous », explique Charles Sanga, maire de Tafiré et directeur de campagne.

Face à un public conquis de Tafiré, Tiémoko Meylet Koné s’est engagé à inscrire son action dans la continuité du développement local : « Mon engagement est simple et clair : répondre, travailler, agir, construire, faire en sorte que le développement ne soit pas un discours, mais une réalité visible, concrète et durable ».

Le vice-président est le seul candidat en lice pour l’unique siège à pourvoir dans cette circonscription, qui compte près de 27 000 électeurs potentiels.