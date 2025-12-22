PDCI-RDA : Dr Ousmane Chérif prend une décision radicale

Dr Ousmane Chérif, l’un des jeunes cadres du PDCI-RDA, incisif à l’annonce du rejet de la candidature de Tidjane Thiam, vient d’opérer un revirement dans son langage. En exil depuis plusieurs mois, il a pris la décision de faire profil bas.

PDCI-RDA : Ousmane Chérif présente ses « sincères excuses »

Tidjane Thiam, candidat déclaré du PDCI-RDA, soutenu par la majorité des militants du parti, n’a pas été autorisé par le Conseil constitutionnel à être candidat à l’élection présidentielle d’octobre passé. Dr Ousmane Chérif, l’un des jeunes cadres actifs du PDCI-RDA à cette époque-là, s’était exprimé avec des mots durs, après quoi il a quitté la Côte d’Ivoire de peur de se faire arrêter.

Aujourd’hui, les élections sont terminées et Alassane Ouattara, candidat du RHDP, s’est réélu. La bataille perdue, Dr Ousmane Chérif aimerait regagner Abidjan et a pour cela décidé de faire son mea culpa. Dans une vidéo publique, l’ancien secrétaire chargé des relations extérieures de la JPDCI urbaine reconnaît la dureté de ses propos, justifiée par l’ambiance du moment.

Dans sa vidéo adressée aux autorités ivoiriennes, il reconnaît à titre personnel et politique avoir tenu des « propos assez forts. Des propos qui pouvaient mettre à mal la cohésion sociale… Aujourd’hui, je fais cette vidéo pour présenter mes sincères excuses parce que ces mots ont dépassé nos intentions et nos raisons ».

Dr Ousmane Chérif reconnaît avoir dit un certain nombre de choses qui, de façon « rétrospective », étaient inacceptables. Il a présenté ses sincères excuses et ses regrets pour cet excès de langage.

Ousmane Chérif se demandait s’il « fallait des coups de feu et de la fumée pour alerter la communauté internationale sur la situation de la Côte d’Ivoire ».

Le temps des élections passé, il revient sur ces propos qu’il sait condamnables. Reste à savoir s’il sera autorisé à revenir en Côte d’Ivoire sans risquer l’arrestation, comme l’honorable Soumaïla Bredoumy, incarcéré quelques jours après son retour en Côte d’Ivoire.

