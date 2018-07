CI: Ouattara dissout le gouvernement et reconduit le PM Gon Coulibaly

Le président ivoirien Alassane Ouattara a dissout mercredi par décret le gouvernement et reconduit au poste de Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, chargé de former une nouvelle équipe “composée des membres du Rassemblement des houphouetistes pour la démocratie et la paix (RHDP, coalition au pouvoir) et de la société civile’’.

Dans un communiqué lu au palais présidentiel, face à la presse et retransmis à la télévision nationale, le secrétaire général de la présidence Patrick Achi a livré ces deux informations.

“Le président de la République exprime toute sa satisfaction au Premier ministre, chef du gouvernement et aux ministres sortants pour leur importante contribution à la mise en œuvre du programme du gouvernement’’, a indiqué M. Achi, précisant qu’ “en attendant, les membres du gouvernement sortants sont chargés d’expédier, les affaires courantes’’.

Début mai, à la clôture du congrès de son parti le Rassemblement des républicains (RDR), M. Ouattara avait annoncé la formation d’une nouvelle équipe gouvernementale dans laquelle l’Union pour la Côte d’Ivoire (UPCI, petit parti de la mouvance présidentielle) n’aura aucun portefeuille après son refus d’adopter les textes du futur parti unifié devant naitre de la fusion des formations politiques de la coalition au pouvoir.

Au contraire de l’UPCI, l’Union pour la démocratie et la paix en Côte d’Ivoire (UDPCI) dont le président Mabri Tikeusse avait été sorti du gouvernement à la veille des législatives de 2016, devrait, selon M. Ouattara, faire son retour au gouvernement.

“Nous avions mis le ministre Mabri en congés mais il est temps que l’UDPCI revienne dans la famille RHDP’’.

Le gouvernement dissous, composé de 31 membres y compris le Premier ministre et deux secrétaires d’Etat, avait été formé le 17 janvier 2017 avant d’être réaménagé en juillet 2017, un mois après une mutinerie qui avait secoué le pays.