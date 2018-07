Soumaila Cissé s’engage à redresser le Mali avec 7.000 milliards Fcfa

Le chef de file de l’opposition malienne, Soumaïla Cissé, candidat à la présidentielle du 29 juillet s’est engagé lundi à Bamako, à "instaurer une gouvernance vertueuse" s’il est élu avec un budget de plus de 7.000 milliards de Fcfa dont 994 milliards de Fcfa pour la modernisation de l'armée, à la cérémonie de présentation de son programme présidentiel lundi.

Soumaila Cissé propose plusieurs milliards pour le redressement du Mali en cas de victoire

"Je m’engage à instaurer une gouvernance vertueuse", a affirmé M. Cissé, estimant que "la situation du (Mali) n’est pas une fatalité (mais le) résultat de calculs politiciens".

Evalué à 7.310 milliards de Fcfa soit 82% du PIB de 2017, le programme présidentiel de l’opposant consacre 994 milliards pour la modernisation et la remobilisation de l’armée 1.740 milliards de Fcfa pour les infrastructures routières et 250 milliards de Fcfa pour la sécurité alimentaire.

Soumaïla Cissé a promis de "restaurer la paix et la sécurité (au Mali), d’instaurer un véritable dialogue entre tous les Maliens et construire une économie performante et solidaire".

Des attaques armés sont régulièrement enregistrés dans le nord Mali, à la suite de la rébellion déclenchée en janvier 2012 par le Mouvement national de libération de l’Azawad (MNLA, mouvement Touareg).

Ces groupes qui ont été en grande partie chassés à la suite d’une intervention militaire internationale, de la France en particulier, subsistent encore dans certaines zones du nord.

Selon le chef de la mission des Nations unies au Mali, Minusma, Mahamat Saleh Annadif, le conseil de sécurité a "exprimé (son) impatience à l’endroit des mouvements signataires" de l’accord de paix au Mali, face au blocage de sa mise en œuvre.

Soumaïla cissé, 69 ans, candidat pour la troisième fois à la magistrature suprême a lancé sa campagne dimanche à Bamako de même que le président sortant Ibrahim Boubacar kéita (IBK), candidat à sa succession.