Mali : L’imam Mahmoud Dicko appelle à la paix en plein sommet de l’AES

Depuis Alger, l’imam Mahmoud Dicko, dans une vidéo diffusée dans la soirée de ce lundi 22 décembre 2025, a confirmé son implication dans la nouvelle Coalition des forces pour la République qui vise à faire chuter le régime de transition et appelé les Maliens à « se lever pour la paix ».

Mali : L’imam Mahmoud Dicko lance un appel aux Maliens en plein sommet de l’AES

Les trois chefs d’Etats de l’AES sont enfin réunis ce mardi 23 décembre à Bamako, du côté du Mali. Lundi soir à la télévision malienne, le général Assimi Goïta a dressé un premier bilan des réalisations de l’AES : protection des ressources naturelles, diplomatie commune et surtout « avancées majeures en termes de sécurité » face aux groupes terroristes. « Aujourd’hui, nous sommes libres d’aller où nous voulons », a assuré le général Assimi Goïta. Et c’est dans ce contexte que l’imam Mahmoud Dicko a choisi de sortir de son silence.

Dans des messages vidéo en langues peule et bambara diffusés ce lundi soir sur les réseaux sociaux, l’ancien président du Haut Conseil islamique du Mali a confirmé son implication dans la Coalition des forces pour la République (CFR). « Des Maliens sont venus me voir » pour « mettre fin aux souffrances et aux meurtres en cours », explique l’imam Dicko, qui déclare s’être engagé à leurs côtés pour « mettre fin à cette situation et permettre le retour de la paix. »

La CFR se présente comme un mouvement de résistance pacifique. Appelant à la désobéissance civile, la CFR a été lancée au début du mois par l’universitaire Étienne Fakaba Sissoko, qui a dû fuir le Mali après avoir passé un an en prison. L’imam Mahmoud Dicko, « référent républicain » de la CFR, vit en exil en Algérie depuis décembre 2023. Dans son message, il rappelle que les autorités de transition l’empêchent de revenir au Mali et que certains de ses partisans sont actuellement en prison.