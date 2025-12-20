Mali : Le deuxième sommet de l’AES s’ouvre ce samedi

Au Mali, le deuxième sommet de la Confédération de l’Alliance des États du Sahel (AES), qui rassemble le Mali, le Niger et le Burkina Faso s’ouvre ce samedi 20 décembre 2025.

AES : Le deuxième sommet de la confédération s’ouvre ce jour au Mali

Les chefs d’État des trois pays membres de l’AES se réuniront dans la capitale malienne lundi et mardi prochains. Bien avant cela débute ce matin une session confédérale du Conseil des ministres de la Confédération. La session du « conseil des ministres de l’Alliance des États du Sahel (AES) » doit rassembler les ministres en charge des Affaires étrangères, de la Défense et de la Sécurité, et ceux qui coordonnent les questions de développement. Les travaux vont durer deux jours sous la présidence du général malien Assimi Goita, président en exercice de la Confédération de l’AES. Le Premier ministre de transition, le Général Abdoulaye Maïga, est toutefois habilité à le remplacer.

Au programme : faire le bilan de la première année de la confédération de l’AES, de ses réalisations et de l’état des discussions avec la Cédéao. La poursuite de l’installation de structures confédérales doit également être évoquée.

Pour rappel, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont créé l’AES, initialement conçu comme un pacte de défense face au terrorisme, en septembre 2023. Ils ont annoncé quatre mois plus tard leur retrait de la Cédéao, puis se sont constitués en confédération en juillet 2024. Les trois pays ont en commun d’être confrontés aux attaques jihadistes du Jnim et de l’État islamique, d’avoir fait de la Russie leur premier partenaire stratégique, et de présenter la « souveraineté nationale » comme le fondement de leur politique.