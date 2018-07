Côte d’Ivoire : AGC du parti unifié, Bédié «Je n’ai mandaté personne»

C’est lundi que le RHDP tiendra son Assemblée Générale Constitutive (AGC) du parti unifié. Henri Konan Bédié du PDCI n’a désigné aucun représentant du parti politique qu’il dirige à cette AGC et a tenu à le préciser.

Bédié continue de rester ferme, le PDCI ne sera pas à l'AGC du parti unifié

Le PDCI du président Henri Konan Bédié n’adhère pas au parti unifié, en tout cas pas avant les élections présidentielles de 2020. Le parti fondé par feu Félix Houphouët-Boigny conditionne son adhésion à ce parti unifié à la présentation par le RHDP d’un de ses militants actif comme candidat à la prochaine élection présidentielle. Depuis la confirmation de cette décision par le dernier bureau politique du PDCI RDA, la relation entre Alassane Ouattara et Bédié a pris un sacré coup de froid.

Forcement, le PDCI qui n’est pas convié à cette Assemblée Générale Constitutive n’y sera pas et ne se fera pas non plus représenter comme a tenu à le préciser son président. Dans une notre parvenue à notre rédaction, le président du plus vieux parti politique ivoirien affirme qu’en contradiction de la rumeur circulant sur le fait qu’il aurait mandaté Siandou Fofana, Patrick Achy ou encore Charles Koffi Diby (tous des personnalités de son parti proches d’Alassane Ouattara) pour représenter le PDCI à cette ADC, assure : «Je n'ai mandaté personne à prendre part au nom du PDCI à l’Assemblée générale constitutive du parti unifié RHDP.»

Ces personnalités précitées se retrouvent entre le marteau et l'enclume puisqu’elle doivent prouver au Président Alassane Ouattara, y compris contre l’avis de leur parti, qu'elles sont pro-parti unifié pour rester dans l'équipe gouvernementale. De l’autre côté au PDCI, la décision qu’elles prendront d’aller à cette Assemblée Générale Constitutive (AGC) du parti unifié va servir de prétexte pour les marginaliser au sein des instances du PDCI.

Et selon notre interlocuteur, leur décision qui porterait une atteinte grave au PDCI sera bien notée dans les anales de celui-ci avec la promesse qu’elle sera ressortie le moment venu.