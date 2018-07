Mali : Présidentielle, déjà des contestations à la veille du scrutin

L'élection présidentielle malienne est prévue pour se tenir le dimanche 29 juillet. Mais au-delà du défi sécuritaire, des contestations s'élèvent d'ores et déjà au sujet du fichier électoral.

Présidentielle malienne, une élection qui retient toutes les attentions

La campagne présidentielle s'est officiellement achevée ce vendredi 27 juillet. Vingt-trois (23) candidats sont donc à l'assaut d'Ibrahim Boubacar Kéita (IBK) pour l'éjecter du palais du Koulouba. Cependant, la tâche est loin d'être aisée dans la mesure où le président malien bénéficie de plusieurs soutiens qui pourraient assurer sa réélection.

Pour ce scrutin à hauts risques, leautorités maliennes indiquent avoir pris des dispositions sécuritaires exceptionnelles pour la protectiondu corps électoral et l'ensemble de la population malienne.

« Nous avons mobilisé environ 30 000 hommes. Les forces de sécurité intérieures, les militaires, nos partenaires c'est-à-dire la Minusma et Barkhane, et les mouvements signataires et non signataires », a précisé, pour sa part, Salif Traoré, ministre malien de la sécurité.

Cependant, Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition et principal challenger du président IBK, vient de relever certaines irrégularités, et ce, bien avant la tenue du scrutin. Il s'agit notamment de la question du fichier électoral qu’il ne juge pas du tout crédible. Toutefois, il précise qu'il veille au grain : « Nous avons notre stratégie. Nous ne voulons pas du tout prendre en otage les élections, nous voulons tout simplement des élections crédibles ».

Préoccupés par la situation, les représentants des Nations unies, de l'Union africaine, de l'Union européenne, de la CEDEAO et de l'OIF ont rencontré le Premier ministre malien afin de lever tout équivoque en rencontrant les candidats ou leurs représentants avant d'aller à ce scrutin pour éviter toute crise postélectorale quasiment devenue virale en Afrique. Cette rencontre se tiendra donc ce samedi 28 juillet.