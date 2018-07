Mali/Présidentielle: IBK, à quitte ou double (PAPIER D’ANGLE)

Elu en 2013, le président malien Ibrahim Boubacar Keita,(IBK) 73 ans, va tenter dimanche de rempiler pour un second quinquennat en se coltinant 23 adversaires dont le chef de file de l’opposition, Soumaila Cissé, au cours d’une élection présidentielle aux allures de quitte ou double pour le natif de Koutiala (Sud).

IBK en quête d'un second mandat

Face aux promesses de ses adversaires vis-à-vis des électeurs, IBK devra, défendre le bilan de son quinquennat: Mais quels sont ses atouts et ses faiblesses ? Quels sont les chances de ses rivaux ?

Les atouts d’IBK…

Le premier des atouts d’IBK, c’est qu’il est le président sortant. Une donnée importante en Afrique. Et à ce titre, il dispose de moyens (matériels et financiers) que n’ont pas forcément ses adversaires. Mardi, il a achevé une mini-tournée africaine de trois jours auprès des Maliens expatriés en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Gabon et au Congo-Brazzaville grâce à un avion (un Boeing 737-800 de la compagnie Air Mauritanie) mis à sa disposition par son homologue mauritanien, Mohamed Ould Abdelaziz.

Outre cet aspect, le président sortant, soutenu par l’Alliance Ensemble pour le Mali (EPM), a une forte implantation électorale dans les zones les plus peuplées du pays, c’est-à-dire au sud, dans ses fiefs de Sikasso (1,3 million d’électeurs inscrits) et Koulikoro (1,1 million d’électeurs inscrits).

Au plan économique et agricole, les récoltes de ces dernières années ont été plutôt bonnes en 2018 et le Mali est redevenu en Afrique, premier producteur de coton, la principale culture de rente du pays.

Depuis l’accession d’IBK au pouvoir en 2013, les institutions financières internationales ont régulièrement salué les performances économiques du pays. En visite officielle en Côte d’Ivoire, en mai, le président ivoirien Alassane Ouattara s’était lui également réjoui du travail abattu par son homologue malien.

"Voyant comment les choses évoluent au Mali et en tant que président en exercice de la Conférence des chefs d’Etat de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), je voudrais me permettre de vous féliciter pour les excellentes performances du Mali en matière économique et financière", avait déclaré M. Ouattara, face à la presse, au terme d’une audience accordée à IBK, au palais de la République, à Abidjan

Les faiblesses d’IBK…

Sur le plan sécuritaire, le bilan est contesté. Du nord du pays, l’insécurité s’est quelque peu propagée au centre et même au sud. Dans le camp du président, on se défend d’avoir hérité d’un pays occupé aux 2/3 pendant 10 mois par des groupes terroristes djihadistes et d’une arméemise en déroute.

“Aujourd’hui, il n’y a plus de belligérance au Mali (ni entre les groupes armés et l’armée malienne ni entre les groupes armés). Il y a des poches de violence, des résidus de terrorisme, car ni Serval ni Barkhane n’ont pu bouter dehors l’ensemble des terroristes’’, reconnait-il.

Au Mali, IBK fait face aux critiques de ses opposants qui lui reprochent son goût des voyages et l’accusent de mauvaise gouvernance.

Deux sombres affaires de l’achat controversé d’un avion présidentiel et de corruption avec du matériel militaire commandé mais surfacturé, avaient fait grand bruit et éclaboussé son pouvoir.

Depuis, le soufflet est retombé mais ces deux affaires à relent de scandale, qui avaient valu au Mali des sanctions des institutions financières en 2014, notamment le gel pendant six mois des décaissements du Fonds monétaire international (FMI), ont entaché l’image du quinquennat d’IBK.

S’il dispose lui également de nombreux soutiens au Mali et à l’extérieur, IBK aurait certainement bien voulu se passer d’avoir contre lui deux personnalités populaires, influentes et de réseaux : Tiebilé Dramé du Parti pour la Renaissance Nationale (PARENA, Opposition) et l’ex-animateur radio Ras Bath, qui ont décidé de soutenir son principal adversaire Soumaïla Cissé.