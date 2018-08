Mali : Résultats de la présidentielle, les Maliens retiennent leur souffle

Initialement prévus pour ce mercredi 15 août, les résultats du second tour de l'élection présidentielle malienne sont attendus pour ce jeudi. Mais en attendant cette délivrance, la psychose grandit au sein de la population malienne.

Les résultats de l'élection présidentielle sur fond de tension

Qui d'Ibrahim Boubacar Kéita dit IBK et de Soumaïla Cissé a effectivement remporté l'élection présidentielle au Mali ? Cette interrogation mérite d'être soulevée dans la mesure où chaque camp ne cesse de revendiquer la victoire.

Toutefois, tous les Maliens et autres observateurs sont suspendus aux lèvres de Mohamed Ag Erlaf, ministre de l’Administration territoriale, à qui revient la lourde charge de proclamer les résultats provisoires de ce scrutin, ce jeudi 16 août.

Cependant, ce qui intrigue le plus dans cette attente presqu'interminable, c'est que les partisans du président sortant et ceux de son challenger, chef de file de l'opposition, ne cessent de se regarder en chiens de faïence. Le représentant de l'opposant Soumaïla Cissé a d'ailleurs claqué la porte de la commission électorale, indiquant qu'il ne saurait cautionner « des résultats issus de bourrages d’urnes ». Toute cette montée d'adrénaline fait d'ores et déjà craindre la survenue d'une crise postélectorale qui auraient des conséquences incalculables pour un pays qui souffre déjà de la présence de nombreux groupes terroristes.

Outré par cette situation, un citoyen malien s'est exclamé : « Que ce soit le camp présidentiel ou le camp de l'opposition, les deux crient à la victoire, mais ce n'est pas vrai, il n'y aura pas deux vainqueurs ! Ça c'est du tapage politique. Il faut patienter et attendre les résultats. »

Les résultats sont attendus pour cette matinée, et la capitale malienne retient son souffle pour voir qui d’Ibrahim Boubacar Kéita et Soumaïla Cissé sera le nouveau locataire du palais Koulouba.