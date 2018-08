Yamoussoukro: Dérapage d’un minicar, l'apprenti chauffeur tué

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Un grave accident de la circulation s'est produit mercredi, au Pk 226, sur l'autoroute du nord non loin de Logbakro, à quelques encablures de l'ancien corridor sud de Yamoussoukro (Centre), la capitale politique Ivoirienne.

De nombreux blessés dans un accident de circulation à Yamoussoukro

Sur place, il a été enregistré un décès en l'occurrence l'apprenti chauffeur dont l'identité n'a pas été révélée par nos sources mais aussi plus de vingt blessés dont des cas jugés graves, tous conduits au service des urgences du Chr de Yamoussoukro.

Le triste bilan de ce crash fait état d'au moins un mort et plus d'une vingtaine de blessés dont des cas jugés graves. Selon les informations portées à notre connaissance de source proche du dossier, il ressort que le minicar de transport en commun de type Massa d'environs 20 à 25 places, était en provenance d'Abidjan, quand parvenu à ce niveau, un de ses pneus crève.

Le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule qui finit sa course dans les ravins, au terme de plusieurs tonneaux.

Alertés, les agents des forces de l'ordre et de sécurité, gendarmes et policiers, toutes leurs hiérarchies respectives y compris, ont été déploiés très rapidement sur les lieux pour apporter de l'assistance aux victimes et de sécuriser le périmètre.

C'est notamment le cas de l'adjudant chef Koné Yardjouma, Commandant de la brigade routière de Yamoussoukro, arrivé promptement sur le lieu de l'accident avec toute son équipe, à l'effet de constater les dégâts et sauver ce qui pouvait encore l'être, mais aussi, ouvrir une enquête, afin de situer les responsabilités.

Avec lui, les éléments des sapeurs pompiers militaires du 5è groupement de Yamoussoukro.