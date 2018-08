Côte d'Ivoire : A Pékin, Ouattara signe plusieurs accords avec Xi Jinping

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

NEWS - Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Alassane Ouattara est arrivé en Chine, ce 28 août, pour une visite d'Etat et prendre part au Forum sino-africain. Le Président ivoirien a eu un entretien, ce jeudi 30 août, avec son homologue chinois, sanctionné par la signature de plusieurs accords.

Séjour fructueux du Président Ouattara en Chine

Le Forum de coopération sino-africaine (FOCAC) se tiendra à Beijing les 3 et 4 septembre prochains. A cet effet, plusieurs chefs d'Etats africains, dont l'Ivoirien Alassane Ouattara, séjournent dans l'Empire du Milieu. Mais avant cet important rendez-vous qui va booster davantage les relations entre la Chine et l'Afrique, le président ivoirien a été reçu en audience, ce jeudi, par le leader chinois Xi Jinping.

La rencontre qui a eu lieu au Grand Palais du Peuple a été l'occasion pour les deux Présidents de renforcer la coopération bilatérale et les relations d'amitié entre leurs deux pays. A l'issue de cet entretien, « cinq (05) Accords de coopération ont été signés entre la Côte d'Ivoire et la Chine dans les domaines culturel, économique, industriel et des infrastructures routières », selon un tweet de la présidence de la République de Côte d'Ivoire.

Le Président Alassane Ouattara a par ailleurs « salué les progrès remarquables accomplis par la Chine dans plusieurs domaines ». Il a également revélé « s'être inspiré du modèle chinois sur les plans économique, politique et sécuritaire », tel que édicté par l'initiative « Une Ceinture et une Route ».

Notons que le président Ouattara prendra part au Sommet Chine - Afrique les 3 et 4 avant de regagner Abidjan le 5 septembre prochain.