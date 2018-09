Côte d'Ivoire : Elections locales, la CEI retient 772 candidatures et en rejette 16

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

La Commission électorale indépendante (CEI) a retenu 684 candidatures pour les élections municipales et 88 pour les régionales, prévues pour le 13 octobre en Côte d'Ivoire, soit 772 au total et 16 rejetées, selon la liste publiée mardi.

La CEI publie la liste des candidats retenus pour les élections locales ivoiriennes

Sur 89 dossiers de candidature reçus pour les régionales, 88 ont été validés, soit deux pour le Front populaire ivoirien (FPI, opposition), 17 du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), 26 du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP, coalition au pouvoir) 41 indépendants et deux parrainés par le PDCI et le RHDP.

Concernant les municipales, sur 699 dossiers de candidature, 684 ont été retenus, soit 12 pour le FPI, 389 indépendants, 104 PDCI, 176 RHDP, 1 RPC (opposition) et 2 UDR (opposition).

Des cadres du PDCI avaient été parrainés à la fois par le PDCI et RHDP pour ces élections locales.

Les ministres Alain Donwahi (Nawa) et Patrick Achi (Me), sont parrainés à la fois par le PDCI et le RHDP, tandis que Aka Aouele a été investi par le RHDP.

Expliquant le double parrainage de MM.Donwahi et Achi, tous deux cadres du PDCI, la porte-parole de la CEI, Victoire Alley a indiqué qu'"un candidat peut avoir plusieurs investitures".

Les cadres du PDCI Faustin Aboh, Bilé Diémeleou, Germain N'dri, ont été retenus sur la liste du RHDP pour les municipales tandis que Pierre Magne reste sur celle du PDCI.

Le PDCI et le FPI avaient souhaité un report du scrutin et la réforme de la CEI avant ces élections locales.

Mais mercredi, le président ivoirien Alassane Ouattara a précisé qu’"il n’y aura pas de report" du scrutin prévu le 13 octobre, ajoutant que la réforme annoncée de la CEI concerne les élections présidentielles de 2020.