Côte d'Ivoire: Affaire logo du PDCI, la CEI déboute le parti de Bédié

La requête des proches d'Henri Konan Bédié aux fins d'interdire l'utilisation du logo du PDCI par ceux de ses militants qui ont rejoint le RHDP unifié n'a pu aboutir. La CEI a évoqué plusieurs méprises dans la formulation de la demande qu'elle a logiquement rejetée.

Quand le logo du PDCI échappe au parti

C'est la confusion totale au sein du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) ces derniers temps. Tel est le constat qui est fait de prime abord lorsqu'on observe les mouvements dans ce parti. En effet, certains militants ont décidé de s'allier au RHDP unifié pour les élections régionales et municipales du 13 janvier prochain, et ce, contre le gré de la direction du parti. Et sans crier gare, ils utilisent le logo du PDCI pour aller à la conquête des électeurs pour les scrutins à venir.

Aussi, la haute hiérarchie du PDCI-RDA qui entend mettre fin à cette confusion, a saisi la Commission électorale indépendante (CEI).

Dans un communiqué, le PDCI avait « fait connaitre, le mercredi 05 septembre 2018, à la Commission Électorale Indépendante (CEI) que l’usage de son logo, pour les élections municipales et régionales du 13 octobre 2018, est exclusivement réservé pour les candidatures parrainées par le PDCI-RDA. A cet effet, le PDCI-RDA a indiqué à la CEI que le logo du PDCI-RDA ne devrait figurer sur aucun autre logo, emblème ou sigle de toute autre candidature ».

Cependant, l'institution dirigée par Youssouf Bakayoko a rejeté la requête de son ancien parti, au motif que celle-ci n'était pas formulée selon la forme requise, et présentait une image partielle dudit logo. Cette erreur commise par les experts-juristes du PDCI-RDA a donc fait peser la balance du côté des militants qui ont pris fait et cause pour le camp présidentiel.

A moins qu'il ne s'agisse tout simplement d'une manœuvre politicienne orchestrée à dessein depuis le sommet de l'Etat pour affaiblir le désormais ancien allié.

Quoi qu'il en soit, la partie est loin d'avoir été jouée entre le PDCI-RDA et le RHDP unifié.