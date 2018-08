Elections municipales en Côte d’Ivoire : la députée Yasmina Ouegnin n’est pas candidate

La députée ivoirienne Yasmina Ouegnin, issue du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), a affirmé jeudi qu’elle ne sera pas candidate pour les élections municipales du 13 octobre, apportant ainsi une réponse défavorable à certains de ses admirateurs qui l’exhortaient à s’aligner à Cocody (commune à l’est d’Abidjan) où elle avait été déjà élue aux législatives de 2016.

Yasmina Ouegnin ne se présentera pas aux élections municipales à Cocody

“Concernant la circonscription de Cocody, je ne figure sur aucune des listes en compétition pour les Municipales d'octobre 2018, me tenant à équidistance de toutes les ambitions affichées çà et là’’, a écrit Yasmina Ouegnin, dans une déclaration publiée, sur sa page facebook.

“Je me tiendrai prête à travailler aux côtés du Conseil Municipal qui remportera la majorité de nos suffrages, ici à Cocody, quelque soit la chapelle politique dont il pourrait être issu’’, a-t-elle ajouté.

Dans sa déclaration, la députée Yasmina Ouegnin, dit s’être “ réjouie de l'annonce de la recomposition de la Commission électorale indépendante (CEI)’’ par le chef de l’Etat Alassane Ouattara, le 06 août.

Selon elle, la “ réforme de l'Institution en charge des élections garantirait des règles du jeu démocratique, plus équitable et consensuel, et offrirait, à (ses) yeux, de véritables conditions de transparence et de respect des suffrages exprimés ainsi que des résultats issus des urnes’’.