Côte d'Ivoire : Limogé par Bédié, Lenissongui vire au RHDP unifié

Henri Konan Bédié a limogé Wenceslas Lenissongui - Coulibaly, son directeur de cabinet, pour son soutien à des candidats du RHDP unifié. Ce dernier avoue être favorable au Parti unifié.

Lenissongui Coulibaly a-t-il trahi Bédié ?

Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) est véritablement en train de se vider de sa substance. Après le départ de plusieurs ministres et autres dignitaires du parti pour le Rassemblement des houpouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP, parti unifié), c'est au tour de Wenceslas Lenissongui - Coulibaly de dévoiler son penchant pour la coalition dirigée par Alassane Ouattara.

Henri Konan Bédié a limogé, ce mercredi 3 octobre, son directeur de cabinet, Wenceslas Lenissongui-Coulibaly au motif que celui-ci a apporté son soutien à Siandou Fofana, candidat du RHDP dans la commune de Port-Bouët. Il a donc été remplacé par N’Dri Kouadio Pierre Narcisse.

Cependant, loin de se laisser démonter par cette sanction, Lenissongui Coulibaly déclare : « Je suis pro-RHDP unifié et Bédié le sait ». Aussi, dans un communiqué dont copie nous est parvenue, le bras droit de Bédié justifie sa position.

Déclaration de Lenissongui Coulibaly

Depuis quelques jours, plusieurs personnes s’interrogent sur ma position au sein du PDCI-RDA, mon parti, parti de dialogue, de rassemblement et de paix. Je suis ivoirien et donc de la Côte d’Ivoire ; je suis également sénoufo et dans ma culture, on ne lâche pas un ami, surtout lorsqu’il rencontre des difficultés. C’est pourquoi les Ivoiriens me verront partout où mes amis auront besoin de ma présence auprès d’eux.

Au PDCI-RDA, il y a aujourd’hui deux tendances : les pros et les antis-RHDP parti unifié. Je déclare ici et maintenant que je suis PDCI-RDA, pro RHDP unifié comme le président Bédié le sait. Je ne romps pas mes engagements vis-à-vis du président Henri Konan Bédié auquel me lient plus de dix-huit (18) années de collaboration. Il reste pour moi un père.

Fait à Abidjan, le 03 octobre 2018

Dr Wenceslas Lenissongui-Coulibaly