Côte d'Ivoire : Amara Le Gros, atout ou handicap pour Tehfour Koné ?

Dans sa lutte contre Hamed Bakayoko pour diriger la commune d'Abobo, Tehfour Koné vient de recevoir le soutien d'Amara le Gros. Ce dernier, très influent dans cette commune populaire, est cependant réputé pour sa proximité avec la pègre.

Municipales à Abobo, Tehfour Koné prend de gros risques

Présenté comme le candidat de Guillaume Soro à Abobo, Tehfour Koné croit fermement en ses chances de remporter les élections municipales face à Hamed Bakayoko, le candidat du RHDP unifié. Aussi, dans cette course à la Mairie de la commune martyre, tout soutien peut s'avérer décisif dans le décompte final des suffrages exprimés au soir du 13 octobre prochain.

C'est ainsi que le compagnon du président de l'Assemblée nationale ivoirienne, présenté comme un enfant de la commune par ses partisans, jouit d'une certaine popularité auprès des habitants de la commune.

Le dernier soutien majeur qu'il vient de décrocher est celui d'Amara Le Gros. Dans une vidéo sur les réseaux sociaux, le chef des syndicalistes d'Abobo a déclaré : « On a qu’à soutenir Koné Tehfour… C’est un enfant de la commune. Même si moi on me tue demain, c’est mon jour qui est arrivé…Soutenez Koné Tehfour, c’est un enfant de la commune. »

Cet appel à voter pour Tehfour Koné aura assurément son pesant d'or lors de ce scrutin municipal. Cependant, l'auteur d'un tel appel a la réputation d'être un grand dealer et surtout le présumé parrain des "enfants en conflit avec la loi" communément appelés "microbes" qui sévissent à Abobo.

Il justifie d'ailleurs son soutien à Koné Tehfour par le fait que le ministre Hamed Bakayoko voulait le jeter en prison, le 27 septembre dernier, parce qu'il a demandé la libération d'un enfant microbe interpellé par le 34e Arrondissement de Belleville, à Abobo.

Notons que les élections régionales et municipales se tiendront le samedi 13 octobre prochain. La tension est donc à son comble dans les états-majors des différents candidats.