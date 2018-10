Mali: Un nouveau découpage administratif annoncé dès debut novembre

Le gouvernement malien a annoncé mercredi à Bamako qu’il va organiser du 06 au 10 novembre "des conférences régionales", en vue "de prendre en compte les avis des populations", au sujet de son projet du découpage administratif, après que cette question a suscité une grogne sociale.

Un nouveau découpage administratif bientôt

Lundi, les populations du Nord du Mali qui redoutent que le projet de découpage administratif ne les éloigne encore plus des services sociaux de base, ont organisé des manifestations de rues dans plusieurs villes, notamment à Gao, où une centaine de personnes est sortie à l'appel des associations de jeunes.

"Dans ce contexte", il sera organisé "du 06 au 10 novembre, des conférences régionales (…) au niveau des chefs-lieux de région", en vue "de prendre en compte les avis et les suggestions des populations", a soutenu le gouvernement.

Ces consultations populaires permettront également de "proposer, à une instance nationale de validation de la réorganisation territoriale, un projet fondé sur les réalités socio-culturelles et économiques de chaque région et permettant de faire face aux défis sécuritaires et de promotion d’un développement local équilibré", selon les autorités maliennes.

Ces conférences "regrouperont les représentants de l’Etat (malien), des organisations de la société civile, des partis politiques, des collectivités territoriales, des chefferies traditionnelles, des chefs religieux et des mouvements signataires de l’Accord pour la paix d’Alger", a expliqué le gouvernement.

Avec 10 régions actuellement, Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ménaka, Taoudénit, Kidal, Gao, Tombouctou, Ségou et Mopti, le projet de découpage administratif prévoit de doubler ce nombre, selon un document officiel qui a fuité, il y a deux semaines sur les réseaux sociaux.

Pour les autorités maliennes, "la réorganisation du territoire" (qui se fait sur fond d’élections législatives), permettra de rapprocher les élus des populations, pour plus de proximité", estimant que "la crise multidimensionnelle de 2012 a montré les limites de l’organisation actuelle du territoire" malien.