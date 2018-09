Côte d'Ivoire - Mali : Ouattara à Bamako pour l'investiture de IBK

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Alassane Ouattara s'est envolé pour Bamako, ce vendredi 21 septembre, pour l'investiture du président IBK. Le chef de l'Etat ivoirien prendra également part à la célébration de l'indépendance malienne.

Alassane Ouattara aux côtés de IBK

Les relations entre la Côte d'Ivoire et le Mali n'ont nullement pris de rides depuis des décennies, et la succession des différents présidents. Alassane Ouattara et Ibrahim Boubacar Keïta dit IBK sont également dans une parfaite symbiose.

Lors de la campagne électorale pour la présidentielle au Mali, le président malien s'était rendu en Côte d'Ivoire à l'assaut des millions de ses compatriotes établis dans ce pays. Il a par ailleurs été reçu en audience par le président ivoirien qui l'a assuré de son soutien, avec à la clé, la signature de plusieurs accords de coopération.

C'est donc à juste titre que le président ivoirien s'est rendu dans la capitale malienne, ce vendredi 21 septembre, pour célébrer la réélection de son homologue malien, et assister à son investiture pour un second mandat au palais de Koulouba.

Dans un tweet, le Président Ouattara a exprimé les sentiments qui l'animaient dans la capitale malienne : « Heureux d’être à Bamako, ce vendredi 21 septembre 2018, pour prendre part à l'investiture du Président élu du Mali, Ibrahim Boubacar KEÏTA. »

Ce samedi 22 septembre, Alassane Ouattara assistera aux festivités commémoratives du 58ème anniversaire de l’indépendance du Mali.

A cette occasion, le président ivoirien a envoyé un contingent de militaires ivoiriens pour participer au défilé.