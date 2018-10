Côte d'Ivoire : Rumeurs d'une attaque d'hommes armés depuis l'ouest

La Côte d'Ivoire n'est visiblement pas encore sortie de l'ornière de l'ornière. C'est du moins ce que rapportent certaines alertes publiées sur les réseaux sociaux faisant état d'attaques imminentes à l'ouest du pays. Les autorités sécuritaires veillent toutefois au grain pour préserver le pays d'un autre chaos.

La Côte d'Ivoire sous la menace d'une attaque armée ?

La tension politique est à son paroxysme ces derniers temps en Côte d'Ivoire. Les principaux leaders politiques sont en effet lancés dans une course de positionnement dans cette recomposition du paysage politique ivoirien. L'élection présidentielle de 2020 approche à grandes enjambées avec son cortège d'incertitudes et de tensions. D'autant plus que les Régionaux et Municipaux du 13 octobre dernier ont été émaillées de violences.

Aussi, après un séjour de 48 heures en Côte d'Ivoire le jeudi dernier, Jean-Yves Le Drian, Ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, a tiré sur la sonnette d'alarme quant au risque que coure le pays des éléphants eu égard aux frictions entre le Président Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié et Guillaume Soro. Le locataire du Quai d'Orsay a donc exprimé son inquiétude vis-à-vis de cette situation au Département Afrique de son ministère.

L'on apprend par ailleurs que l'ambassade de France en Côte d'Ivoire aurait envoyé des mails à ses ressortissants leur demandant d'éviter des sorties nocturnes (à partir de 18h), et ce, « dès ce lundi pendant au moins 10 jours ». A en croire les auteurs de cette alerte, « il y a des gens lourdement armés qui ont infiltré le pays par l'ouest, et ils sont déjà éparpillés à Abidjan ». Une sorte de couvre-feu serait instaurée dans cette période à partir de 20h.

A en croire le site koaci.com, « la Police Nationale tient à rassurer les populations que ce sont des informations visant à créer la psychose et troubler ainsi la quiétude des citoyens ». Aussi, les auteurs d'une telle pratique s'exposent à des poursuites judiciaires.