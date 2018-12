RDC : Les élections générales reportées à Beni, Butembo et Yumbi à mars 2019

Les élections générales congolaises se tiendront finalement au dimanche 30 décembre prochain. Mais en raison des conflits et autre épidémie d'Ebola, le scrutin a été reporté à mars 2019 dans les localités de Beni, de Butembo et de Yumbi.

Beni, Butembo et Yumbi, des villes à problème en RDC

Est-ce une malédiction qui a frappé la ville de Beni en République démocratique du Congo ? Tout porterait à le croire dans la mesure où des atrocités sont commises à longueur de journée dans cette localité située dans le Nord-Kivu. Eu égard à l'insécurité galopante dans cette région, la Commission électorale nationale indépendante (CENI) vient de décider du report des élections générales.

Ainsi que l'indique le communiqué y afférent : « Les élections directes dans les circonscriptions électorales de Beni, Beni ville et Butembo ville, en province du Nord-Kivu (dans l'est), ainsi que Yumbi, dans la province de Maï-Ndombe (dans le sud-ouest), initialement prévues le 30 décembre 2018, sont programmées au mois de mars 2019 et feront l'objet d'un calendrier spécifique. »

Corneille Nangaa, président de la CENI, justifie cette décision par « la persistance de l’épidémie de la maladie à virus Ebola qui continue à sévir dangereusement à Beni et à Butembo ». Poursuivant, il ajoute que « les incidents meurtriers survenus dans la nuit du 14 au 15 décembre dans le territoire de Yumbi » ne favorisent pas la tenue d'élections dans ces contrées. Du moins, pas pour l'instant. Par conséquent, les élections ont été reportées dans ces circonscriptions en mars 2019.

Notons que les élections générales congolaises ont été reportées au 30 décembre prochain. Ce report avait entrainé une colère au sein de l'opposition, qui a immédiatement mis en garde contre toutes manœuvres dilatoires pour maintenir le Président Joseph Kabila au pouvoir.

Ce report à Beni, à Mutembo et à Yumbi ne va-t-il pas entrainer d'autres tensions politiques en RDC ?