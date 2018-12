Côte d'Ivoire : Henri Konan Bédié appelle à une nouvelle plateforme comme voeu de Nouvel An

L'année 2019 est une année très décisive en Côte d'Ivoire, pour la simple et bonne raison qu'elle précède l'année électorale de 2020. Henri Konan Bédié qui assume son divorce d'avec le Président Alassane Ouattara, s'est lancé dans la formation d'une nouvelle plateforme politique pour la présidentielle de 2020. Dans son vœu de Nouvel An, le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) a une fois de plus réitéré sa volonté de rassembler tous les Ivoiriens épris de paix et de réconciliation, non sans oublier de passer en revue les difficultés que son parti a traversées en 2018.

Déclaration d'Henri Konan Bédié pour 2019

Ivoiriennes, Ivoiriens,

Mes Chers Compatriotes.

Nous sommes à quelques heures de la fin de l’année 2018 que nous projetions, en début de celle-ci, sous de bons auspices.

Au constat, je note qu’au plan politique, l’année 2018 a été particulièrement difficile pour le PDCI-RDA, en raison des différentes assignations en justice aux fins de suspension et d’annulation des résolutions des réunions du bureau politique du 17 juin 2018, du 24 septembre 2018. Ces résolutions expriment clairement, d’une part la prolongation du mandat du Président du parti et celui des autres organes après la tenue de l’élection présidentielle de 2020, et d’autre part le retrait du PDCI-RDA du groupement politique RHDP et du processus de création du parti unifié RHDP, illégalement et précipitamment constitué, le 16 juillet 2018.

Ces retraits ont été réaffirmés par la réunion du bureau politique du 08 octobre 2018 et endossés par le 6è congrès extraordinaire du 15 octobre 2018 tenu à Daoukro.

Ces décisions ont été motivées, comme indiqué ci-dessus, par la création précipitée et illégale, le 16 Juillet 2018, lors d’une Assemblée générale constitutive du parti unifié RHDP par nos ex-alliés du groupement politique RHDP, dans le seul but d’éviter l’application du second volet de l’appel de Daoukro du 17 Septembre 2014, consacrant l’alternance en 2020 au pouvoir d’Etat en faveur du PDCI-RDA ; étant entendu que le premier volet de cet appel a été soutenu et appliqué par tous les partis politiques membres du groupement politique RHDP; à savoir le soutien de tous ces partis politiques à la candidature unique de Monsieur Alassane OUATTARA, candidat du RDR et Président de la République sortant, comme candidat unique du groupement politique RHDP à l’élection présidentielle d’Octobre 2015.

Grace à votre loyauté et fidélité au Parti, le PDCI-RDA a échappé aux tentatives de dissolution et de liquidation menées, par voie judiciaire, par certains de nos cadres, élus, ministres et Présidents d’institutions, avec le soutien et l’appui de certaines autorités des ex-partis alliés du groupement politique RHDP. Ceux-ci se dévoilent enfin, de jour en jour, plus nous tendons vers 2020.

Chères militantes et chers militants, nous devons demeurer déterminés pour poursuivre notre marche harmonieuse vers 2020. Vous en avez les capacités, j’en suis convaincu.

Au niveau de la gouvernance démocratique, je note que les élections municipales et régionales ont été entachées de beaucoup d’irrégularités ; démontrant ainsi l’incapacité du régime au pouvoir à être impartiale, juste et véritablement démocratique.

En conséquence, la commission électorale indépendante n’a pas pu empêcher l’utilisation frauduleuse du logo du PDCI-RDA par les candidats du parti unifié RHDP, malgré les requêtes faites par nos soins, à cet effet. De même, elle a fait preuve de défaillance dans la proclamation des résultats, dont certains ont été inversés, dans certaines localités, en défaveur de nos candidats.

Militantes et militants du PDCI-RDA, permettez qu’à ce stade de mes propos, j’adresse mes sincères et vives félicitations à tous nos candidats victorieux et également à ceux qui ont été spoliés de leur victoire, dans un environnement électoral hostile caractérisé par des agressions physiques, en tout genre, et autres intimidations et menaces de poursuites judiciaires proférées par des candidats, à la fois membres du parti unifié RHDP et du gouvernement, contre certains de nos candidats.

Nous savons également que certains élus du PDCI-RDA ont été contraints d’offrir leur victoire au Parti unifié RHDP. C’est le comble de la forfaiture.

Ivoiriennes et Ivoiriens,

Le constat de ce déficit démocratique appelle, de notre part, de la détermination à nous engager résolument dans le processus de la réconciliation nationale. Cette réconciliation apparaît, à mes yeux, comme un préalable à l’instauration d’un État de droit pour l’émergence d’une véritable démocratie garantissant les libertés publiques consacrées par notre Constitution.

Je voudrais, en ce moment solennel, vous inviter, chers ivoiriennes et chers ivoiriens, dans le respect de notre diversité d’opinion, de pensée et de religion, au rassemblement au sein d’une plateforme, non idéologique, pour que nous puissions jeter les bases d’un dialogue franc, constructif et compétitif, pour concevoir et mettre en œuvre un nouveau pacte social garantissant à la fois une paix définitive en Côte d’Ivoire et une cohésion sociale réussie entre les filles et fils de notre beau pays.

A cet effet, ce mouvement citoyen, que j’appelle de tous mes vœux, devra œuvrer efficacement pour obtenir du gouvernement actuel, en 2019, une réforme profonde de la commission électorale indépendante, conformément à l’arrêt rendu en Novembre 2016 par la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.

L’obtention d’une telle réforme, de façon consensuelle, pourrait d’une part garantir en 2020 une élection présidentielle juste, transparente et inclusive et d’autre part faciliter la mise en place d’un gouvernement d’union nationale pour consolider définitivement la paix et la réconciliation nationale en Côte d’Ivoire.

Militantes et militants du PDCI-RDA, demeurez vigilants car 2019 sera une année décisive. Au cours de cette année, nous devons préparer les conditions de notre stabilité et de notre marche harmonieuse pour notre victoire à l’élection présidentielle de 2020.

Vous comprenez, aisément, que nous devons tous œuvrer à réussir, à la fois, l’immatriculation de tous nos militants, l’adhésion de nouveaux militants et le redimensionnement des délégations pour parvenir à un meilleur encadrement de proximité des militants et enfin enrôler davantage de sympathisantes et sympathisants du PDCI-RDA.

De même, en bon militants, nous devons nous acquitter de nos cotisations pour faciliter le reversement des ristournes aux délégations pour leur assurer un fonctionnement efficace.

C’est ce nouveau mode de fonctionnement au quotidien de notre Parti qui va sceller la confiance entre le sommet et la base et partant assurer une communication verticale réussie entre les organes de décision et les structures opérationnelles de notre parti.

A cet égard, je vous demande, chers membres des instances du Parti, chers militants et chères militantes, intrépides secrétaires généraux et Présidents et Présidentes des structures spécialisées, de continuer à faire preuve de fidélité et de loyauté au Parti.

Je vous exhorte, par conséquent, à demeurer à l’écoute des seuls et uniques mots d’ordre véhiculés par les organes statuaires du Parti.

En militants et militantes disciplinés et respectueux des décisions prises par le Congrès Extraordinaires du 15 Octobre 2018, il vous revient de vous tenir loin, en toute responsabilité, des mouvements crées çà et là et qui n’ont aucune base statutaire. Les initiateurs de ces mouvements, déterminés à liquider le PDCI-RDA, agissent au profit du Parti unifié RHDP, dont ils sont en réalité les membres fondateurs.

Je vous invite à la sérénité et au calme, sans céder à la manipulation et à la provocation d’où qu’elles viennent, car notre tâche est noble et immense dans la préparation et la tenue de notre convention nationale, en cette année 2019, pour l’investiture de notre candidat à l’élection présidentielle de 2020.

Sur ce, je voudrais souhaiter à toutes et à tous bonne et heureuse année 2019.

Que la Paix s’installe définitivement en Côte d’Ivoire et dans nos cœurs respectifs pour favoriser le Dialogue inclusif et la Cohésion sociale entre les filles et les fils de la Côte d’Ivoire.

Longue et Longue vie au PDCI-RDA, pour une Côte d’Ivoire Réconciliée, Rassemblée et Prospère.

Fait à Daoukro, le 28 Décembre 2018

Henri Konan BEDIE

Président du PDCI-RDA