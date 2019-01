Hommage national au Mali pour Seydou Badian

Le Mali a rendu jeudi, un hommage national à l'écrivain et homme politique malien Seydou Badian Kouyaté, décédé le 28 décembre 2018 à Bamako, à 90 ans.

Funerailles nationales pour Seydou Badian Kouyaté, fier fils du Mali indépendant

A la suite du deuil national qui a été décrété jeudi, en hommage à Seydou Badian, figure emblématique de la lutte pour l’indépendance du Mali et des pays africains, les funérailles populaires ont eu lieu à Bamako, en présence de plusieurs personnalités africaines du monde politique et culturel, dont la Première dame du Congo, Antoinette Sassou-Nguesso, des ministres sénégalais et l’artiste reggaeman Tiken Dja.

Au cours de la longue cérémonie de plus de deux heures, le chef de l’Etat malien Ibrahim Boubacar Keita (IBK), a élevé Seydou Badian à "la dignité de grand officier de l'ordre national du Mali".

En raison de ces funérailles, le gouvernement malien a autorisé l’administration à travailler une demi-journée, soit jusqu’à 12h30 (GMT et locale).

Auteur de "Pour l'Afrique et pour toi, Mali", l’hymne national de son pays, Seydou Badian Kouyaté est aussi auteur de plusieurs œuvres littéraires, dont "Sous l’orage suivi de la mort de Chaka", écrit en 1957. "Les dirigeants africains face à leurs peuples" (1965), "Le sang des masques" (1976), "Noces sacrées" (1977).

A ce titre, il a été le lauréat en 2017 du Grand prix littéraire d’Afrique noire.

Plusieurs fois ministres sous le régime du parti unique de Modibo Keita, Seydou Badian a été déporté à Kidal en 1968, dans le Nord-Est du Mali, puis s’exile à Dakar au Sénégal, après le coup d’État de l’actuel général à la retraite Moussa Traoré contre le pouvoir des indépendantistes.

Rentré à Bamako depuis lors, il s’est présenté à l’élection présidentielle de 1997, avant de se retirer définitivement de la vie politique de son pays.